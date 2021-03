Ana Birchall, furioasă pe Elena Udrea. Reacția ei vehementă e justă: ”Sper ca CSM sa se autosesizeze”

Ana Birchall, reacție acidă după comentariile Elenei Udrea la auzul veștii că a fost condamnată. „Aici nu vorbim de persoane, ci de un pricipiu pe care CSM are obligația să îl respecte.”

Elena Udrea a fost recent condamnată la 8 ani de închisoare pentru o serie de fapte de corupție. Reacția acesteia a creat un alt lanț de comentarii. Mai exact, fostul ministru al Turismului a blestemat-o pe judecătoarera care a decis sentința.

Cea din urmă a fost șocată de veste, susținând că a revenit în țară cu credința că au lucrurile în domeniul Justiției se vor schimba, cu mențiunea că a depus toate probele. Aceasta a mai declarat că acuzațiile sunt nelegale și nedovedite și că se simte liniștită pentru că a făcut tot ce se putea face, aducând tot ce era necesar.

„Această femeie a ținut să mă condamne pe fiecare acuzație a procurorilor. Dovadă mai mare de slugărnicie, de răspuns la comandă, că nu pot să cred că are ceva personal cu mine, nu pot să cred că mă urăște pe mine atât de tare încât să țină să mă condamne chiar și pe cele mai absurde acuzații care s-au adus în acest dosar.

Femeia asta a dat o decizie absurdă! Nu știu cum va dormi la noapte! O blestem să simtă copiii ei ce simte copilul meu. Nu înțeleg cum va dormi această femeie liniștită la noapte”, a declarat fostul ministru al Turismului după ce a luat la cunoștință decizia autorităților.

„Sper ca CSM sa se autosesizeze! Nu ma intereseaza comportamentul unei persoane sau alta ( eu stiu ca e mare pacat sa blestemi de exemplu)! NU despre asta este vorba in postarea mea! Aici NU vorbim de persoane ci de un principiu pe care CSM are obligatia sa il respecte. Am vazut in trecut N comunicate date de CSM pentru apararea reputatiei unui judecator… de ce nu si in acest caz?? Asa cum am tot spus, din punctul meu de vedere justitia se stabileste in sala de judecata exclusiv pe baza probatoriului existent la dosar deci lupta trebuie dusa acolo, cu instrumentele legale, nu la TV! Trebuie sa iesim odata din logica justitiei la TV si a linsajului public! P.S. Ma astept sa reinceapa iar atacurile si minciunile la adresa mea doar pentru ca am curajul sa scriu astfel de postari… dar imi asum!”

Ana Birchall