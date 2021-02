An școlar 2021-2022. Ce schimbări s-ar putea să apară pentru elevi. Ministrul Educației a spus clar ce pregătește

Nou an școlar 2021-2022 este unul plin de controverse. Decizii contradictorii, schimbări și multe restricții. Ministrul Sorin Cîmpeanu a anunțat schimbări importante pentru noul an, chiar dacă suntem încă sub auspiciul pandemiei.

Modificări majore în noul an școlar 2021-2022

Deși nu există certitudinea desfășurării în condiții optime pentru noul an școlar 2021-2022, Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu anunță noi modificări în structura semestrelor. Conform domniei sale, noul an școlar 2021-2022 va începe în a doua zi de luni din luna septembrie, acesta fiind primul semestru. O altă modificare are legătură cu începutul semestrului al II-lea, Cîmpeanu declarând că va începe după vacanța de Crăciun.

”Sunt optimist, până azi am lucrat la structura noului an școlar 2021-2022. Îmi doresc să punem lucrurile în regulă și din această perspectivă. Îl văd cu început de școală în septembrie, probabil că în a doua zi de luni a lunii septembrie, cu derulare cu prezență fizică, un prim semestru care se încheie înainte de vacanța de Crăciun. N-am înțeles care e sensul să faci ore până de Crăciun. Să intri în vacanța de Crăciun și Anul nou. Să te întorci la școală și să încerci să-ți aduci aminte ce ai învățat înainte de Crăciun. Să iei note și apoi să intri în altă vacanță. Ne gândim la o structură care să se încheie înainte de Crăciun. S-a predat, s-a evaluat, elevii pleacă liniștiți în vacanță, profesorii pot pleca de asemenea în vacanță, o vacanță care să fie mai lungă cu o săptămână, după care începe semestrul 2”, a spus Sorin Cîmpeanu, la Digi 24.

Anul școlar 2020-2021 începe cu mari probleme în sistem

Dacă despre structura noului an școlar 2021-2022 deja s-a stabilit forma și data de începere și finalitate, anul 2020-2021 este unul sub incertitudini și efectele crizei. Cîmpeanu anunța un sistem de ore de recuperare a materiilor pierdute în această perioadă. Aceste ore, conform ministrului, vor fi remunerate către profesori cu 100 de lei pe oră, impozabili.

Numai că, dacă e să luăm în considerare degringolada guvernamentală, întrebarea de unde vin banii este cât se poate de legitimă. Același ministru Cîmpeanu declara că-și va da demisia în cazul în care premierul Cîțu nu va aloca sume mai mari de la buget către educație. Deocamdată a rămas la stadiul de declarație acest demers al ministrului Cîmpeanu. Rămâne să vedem care va fi bugetul alocat și dacă-și va permite plata cu ora, în aceste condiții.