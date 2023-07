Alimentele pe care le consumă Brigitte Macron. Soția președintelui Franței arată senzațional la 70 de ani

Soția președintelui francez este un personaj foarte controversat în lumea politică, datorită diferenței de vârstă pe care o prezintă față de partenerul său de viață, în principiu. Chiar dacă are 70 de ani, Brigitte Macron este în formă maximă din punct de vedere fizic. Ce alimente consumă.

Cum reușește Brigitte Macron să se mențină în formă

În ciuda faptului că are 70 de ani, Brigitte Macron a reușit să se mențină în formă. Are un corp și un aspect de invidiat pentru vârsta pe care o prezintă. Mulți ar putea fi tentați să spună că soția președintelui francez urmează diete stricte pentru a avea silueta pe care o are, însă nu e așa.

Secretul lui Brigitte Macron pentru a se menține în formă a fost dezvăluit de Guillaume Gomez, bucătarul-șef de la Palatul Elysee. Potrivit acestuia, partenera de viață a lui Emmanuel Macron se asigură că mănânce zece tipuri de fructe și legume în fiecare zi.

Mai mult decât atât, spre surprinderea unora (probabil), Brigitte Macron se asigură că nu se privează de vin și brânză oricând are poftă să consume aceste produse. Într-un interviu acordat Sunday Telegraph, Guillaume a declarat că soții Macron sunt surprinzător de tradiționali când vine vorba de mâncare.

Deși Emmanuel și Brigitte Macron pot să se bucure de orice doresc, în materie culinară, se pare că cel mai mult le place bucătăria de țară, din Franța. Cei doi soți sunt fani ai produselor locale și ai ierburilor aromatice cultivate direct în grădinile sătenilor.

Alimentul pentru care soția lui Macron are o slăbiciune

Fostul președinte Nicolas Sarkozy a eliminat vinul și brânza din meniul de la Palatul Elysee, însă odată cu venirea lui Emmanuel Macron la conducerea Franței, lucrurile s-au schimbat. Bucătarul-șef Guillaume Gomez a recunoscut că a trebuit să se adapteze unor noi gusturi.

În legătură cu Brigitte Macron, bucătarul-șef de la Palatul Elysee a spus că, în afară de cele zece fructe și legume pe care le consumă zilnic, Prima Doamnă a Franței nu își permite să mănânce nesănătos. Este o altă regulă de care ține cont pentru a-și menține silueta perfectă.

În general, Brigitte și Emmanuel Macron apreciază mâncărurile tipic franțuzești și preferă să consume alimente locale. Soția președintelui francez are, într-adevăr, o slăbiciune pentru pește, pe care îl consumă ori de câte ori are ocazia. Adoră fructele de mare, la fel ca partenerul său de viață.

În afară de alimentație, Brigitte Macron își menține silueta și practicând activități fizice, însă ușoare, ea nefiind o fană înrăită a sălii de fitness. Preferă să facă Pilates și să apeleze la bicicleta de apartament pentru a se menține în formă.