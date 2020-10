Alimente care te scapă de înțepeneala de dimineață. Toți românii trebuie să le consume zilnic

Ce trebuie să consumi dimineața? Dacă te simți înțepenit și fără vlagă încă de la primele ore, trebuie să știi că unele alimente te pot ajuta să te simți mai bine. Ce trebuie să incluzi în meniul zilnic?

Ce să consumi la micul dejun pentru a scăpa de înțepeneala de dimineață?

Dimineața nu e tocmai partea zilei preferată de mulți dintre noi, mai ales dacă avem parte de nopți târzii care ne fac să ne simțim înțepeniți de la primele ore, fără vlagă și cu o amețeală matinală. Toată lumea trebuie să știe că acest lucru se poate regla din alimentație. Alimentele antiinflamatoare care te pot ajuta să scapi de stările precizate mai sus sunt: peștele, fructele, legumele, cerealele integrale și uleiul de măsline. Acestea pot influența nivelul inflamației sistemice din organism și te ferește de simptomele specifice poliartritei reumatoide – durere de articulații și redoarea matinală. Dr. Andreea Ciucu, medic specialist reumatolog, indică metodele cele mai eficiente pentru o dimineață bună. Ai mai jos câteva reguli foarte bune pentru un stil alimentar corect și care să te ajute să treci cu brio peste o zi întreagă și plină de evenimente. Există foarte multe alternative unde să le le introduci în mesele zilnice.

Ce să incluzi în dieta zilnică?

Consumă pește de două ori pe săptămână

Mănâncă fructe și legume colorate zilnic

Consumă cereale integrale

Folosește uleiul de măsline – alternativă pentru grăsimi saturate

Idei pentru mic dejun

O omletă din două ouă, câteva nuci şi două roşii;

O salată din legume diverse cu măsline, două ouă fierte şi puţină carne;

O conservă de peşte cu castraveţi şi roşii; Alune crude şi fructe de pădure;

O jumătate de avocado cu brânză şi două felii de pâine integrală.

Avocado – Este bogat în grăsimi sănătoase și ajută la accelerarea metabolismului.

Legume -Te ajută să te saturi cu puţine calorii. Lângă nuci, alune, ouă sau brânză poţi pune o garnitură de legume: roşii, castraveţi, ardei gras, dovlecei sau morcovi.

Ouă – Conţin şi grăsimi bune, şi vitamine, şi proteine. Peşte – Tot din categoria grăsimilor sănătoase, peştele este un mic dejun ideal. Îţi dă energie pentru întreaga zi şi dă o senzaţie de saţietate de lungă durată. Alege un peşte gras, de exemplu macrou sau somon.

Fructe de pădure – Sunt pline de antioxidanţi şi în plus sunt printre puţinele fructe indicate în cura de slăbire fiindcă au un conţinut mic de zahăr.

Seminţe – Poţi să alegi seminţe de chia, de cânepă, de in sau de susan. Toate sunt bogate în grăsimi sănătoase, necesare pentru cei care vor să scape de burtă.

Nuci sau alune – Conţin grăsimi sănătoase, care sunt foarte importante atunci când vrei să slăbeşti. (Sursa: libertatea.ro)