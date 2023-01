Alex Delea revine la Survivor România. Ce rol va avea în concursul de la Pro TV EXCLUSIV VIDEO

Alex Delea, câștigătorul Survivor 2022, stă cu ochii pe Survivor 2023, deocamdată, de pe canapeaua de acasă. Tânărul ne-a spus că va reveni la Survivor, el urmând să aibă un rol important în acest sezon, care se filmează la foc automat în Republica Dominicană și care se difuzează la Pro TV, de luni până miercuri de la 20.30. În interviul exclusiv, acordat pentru Playtech Știri, tânărul ne-a povestit și despre rolul lui din filmul “Haita de acțiune”, care se va lansa în primăvară, dar și că e tot singur, pe plan personal.

Alex Delea, nou rol la Survivor România: ce a spus sportivul?

Alex Delea și-a dorit cu ardoare ca, după terminarea show-ului Survivor 2022, pe care l-a câștigat, să rămână în showbiz. Iată că peste câteva luni își va face debutul pe marele ecran în filmul “Haita de acțiune” și se va ocupa și de creare de conținut pentru show-ul fenomen Survivor 2023.

Playtech Știri: Cum arată viața ta, la jumătate de an, după ce ai câștigat Survivor 2022?

La fel de fericită, dar mai aglomerată și îmi place foarte mult că e aglomerată.

Îți doreai foarte mult să rămâi în showbiz și ești implicat în filmul “Haita de acțiune”.

Curând vor apărea niște secvențe din film. La sfârșitul lui martie va fi direct în cinematografe, din câte am înțeles.

La ce să ne așteptăm? Ce fel de rol ai?

Un rol opus mie, mai dur, așa. Acolo mă bat pentru prima oară în viață! O să fie foarte interesant și pentru mine să mă văd. Abia aștept.

Cum te-ai pregătit pentru filmări?

Sincer, am făcut înainte niște repetiții, pentru că am avut niște cascadorii, niște bătăi. Vor părea simple în film, cu siguranță, dar s-a muncit multe zile. S-au filmat ore întregi pentru secvențe de câteva minute.

Alex Delea este bodyguard în pelicula “Haita de acțiune”

Au existat și incidente? La filmări, te-ai rănit sau ai rănit pe cineva?

A fost un lucru foarte funny, nu eu, Elena Chiriac s-a lovit la pumn. Eu eram afară, nu văzusem asta. Și când m-am întors la filmări, ea stătea jos, lovită la mână, și eu am crezut că e din film, am crezut că era de la recuzită, machiaj și-am zis: “Ce ai? Ce ești așa supărată?”. “Ce faci? Că m-am lovit!”

,,Ai intrat în rol”

Ai lovit-o fix unde o durea?

Păi da, că am zis că glumește, că era tristă! Îi zic: ”Ce bine ai intrat în rol! A rămas acolo! Trezește-te!”. Ea de fapt chiar s-a lovit, a dat cu pumnul în noptieră. Așa mai fac eu tâmpenii.

Ce relație există între personajele voastre?

Oarecum, ea este șefa mea. Da, eu sunt bodyguardul ei personal, o să avem de muncă.

Te gândești să iei niște lecții de actorie?

Sincer? Da, m-am gândit, e visul meu de mic! Mi-am îndeplinit un vis jucând în acest film și mi-a plăcut enorm. Nu mă așteptam să fie atât de greu. S-a făcut un casting și am avut norocul că m-au sunat și m-au acceptat. Am fost foarte bucuros și mi-a plăcut atât de tare, încât chiar aș mai repeta lucrul acesta. Vreau să fac niște cursuri rapide. Simt asta (n.r. actoria) că o am în sânge. Simt că pot să fac lucrul acesta, mă acomodez foarte repede. Puneți-mă la încercare!

Alex Delea se întoarce la Survivor

În afară de film, ce mai faci?

Am proiecte în acest an, dar încă nu s-au concretizat, doar ce am vorbit despre ele zilele trecute. Online vor fi câteva și cu Survivor. Până când se termină Survivor voi fi administratorul Survivor, va trebui să vorbesc, să creștem puțin audiența și pe partea de online. Vom face content, în afara televiziunii, mai mult pe partea online.

Cum ți se pare ediția Survivor din acest an?

Deocamdată șoc, șoc după șoc! Zici că mă uit la o telenovelă, la un serial, incredibil! Nu te aștepți la nimic! De fapt poți să te aștepți la orice, pentru că vine și îți dă o palmă Survivor de nu mai știi de nimic. Tu îți închipui cum sunt cei de acolo? Dacă eu de acasă sunt șocat, din canapea! Incredibil! Ce fac oamenii aceia acolo? De unde le vin toate ideile astea?

Alex Delea: “Gândirea față de ce se întâmplă acolo este foarte importantă”

Pe cine vezi cu potențiale șanse de a ajunge în finală?

E foarte greu acum, mai ales cu toate accidentările, cu tot ce se întâmplă acolo, e foarte greu. Trebuie măcar o lună de joc și după aceea poți să spui că ar avea cineva șanse, pentru că e foarte complex Survivor.

Pe tine ce te-a ajutat să câștigi? În primul rând, cred că trebuie să ai un psihic ok, pe lângă forța fizică.

Psihicul 100%. Evident să te miști decent pe traseu, puțin mai mult, gândirea față de ce se întâmplă acolo este foarte importantă. Tu îți îngreunezi treaba sau ți-o faci mai ușoară, eu mi-am făcut-o ușoară.

Alex Delea nu și-a găsit jumătatea

Pe plan personal cum ești? Data trecută erai singur…

Foarte bine! Și acum tot singur sunt. De ce? Nu știu. Vreau o relație să fie din prima ceea ce îmi doresc, nu vreau să o forțez. Vreau să stau cu o persoană să-mi placă mult din prima, nu vreau să mă forțez să ajung: ”Ok, hai că poate merge!”. Nu, dacă nu merge de la început, nu merge! Nu insist!