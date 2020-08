Ai poftă de ceva sărat? Atunci poți suferi de această boală care afectează 40% dintre români

Trupul indică de cele mai multe ori care sunt problemele de sănătate pe care le ai. Cu toate astea, mulți nu sunt atenți la detalii. De ce boală poți suferi dacă îți este poftă de sare?

Corpul vorbește pentru tine. Multe persoane nu sunt deloc atente la micile indicii care îți arată exact la ce organe ai probleme sau de ce boli ai putea să suferi. Sarea nu este sănătoasă, toată lumea știe asta, dar de asemenea nimeni nu o pierde din vederi în privința rețetelor bucatelor care sunt care mai de care mai sățioase. Specialiștii brazilieni susțin că oamenii care tânjesc după preparate sărate ar putea să sufere de hipertensiune.

Autoritățile avertizează constant populația asupra consumului excesiv de sare, iar medicii asociază acest lucru și cu colesterolul mărit sau cu afecțiuni ale rinichilor, în special a insuficienții renale. România este pe locul 4 în Europa în ceea ce privește mortalitatea cauzată de boli cardiovasculare, nu mai puțin de 40% din român suferind de așa ceva, arată statisticilor.

”Care este ingredientul fără de care n-am putea trăi, de care depinde viața și sănătatea noastră? Ei bine, sarea. Sau mai bine spus apa și sarea, obligatoriu împreună. Fără sare apa nu poate fi menținută în celule, ca urmare ne-am deshidrata și am muri, deci corpul are grijă să ceară sare, știe să facă asta. Nu degeaba sarea în bucate este binevenită, fară sare nimic nu are gust. Concluzia: corpul cere sare iar capul cere zahăr, ca și cum am avea 2 ființe în interiorul nostru care cer să fie satisfăcute. Nu e nimic mai firesc decât un mic desert la finalul unei mese, o arată tradițiile culinare din lumea întreagă. E normal ca după ce ne hrănim corpul, să-i dăm și creierului un mic premiu de liniștire, ca să fie cuminte și ascultător”

Mihaela Bilic