Adrian Sârbu, scandal uriaș cu Digi RCS-RDS. Amenda primită de gigantul în telecomunicații

Deși are deja două posturi în grila DIGI, Adrian Sârbu nu este mulțumit de tratamentul pe care furnizorul îl aplică posturilor sale. Încă de la primul acord dintre Adrian Sârbu și Digi RCS-RDS, Aleph News a intrat în grilă, înainte ca CNA să acorde licența. Dar, conform proprietarului, DIGI nu și-a ținut promisiunea de a introduce Aleph News în pachetul canalelor de știri.

Digi și Adrian Sârbu nu și-au rezolvat litigiile

Încă din faza de testare, furnizorul Digi era primul care introducea Aleph News în grila sa de programe digitale. În tot acest timp, a susținut Adrian Sârbu, furnizorul nu a introdus postul tv în pachetul de canale de știri. Aici se regăsesc majoritatea canalelor românești de profil.

Odată cu primirea licenței din partea CNA, postul a intrat automat în lista must-carry. Nici atunci Digi nu a făcut modicarea promisă. Așa se face că Adrian Sârbu depunea la CNA o plângere pe marginea acestei situații. Ulterior forul a amendat compania pentru nerespectarea termenelor stabilite cu compania deținută de Adrian Sârbu.

În ședința în care s-a discutat litigiul, CNA a decis amendarea Digi cu 10.000 de lei și somația de a trece la introducerea Aleph News în pachetul posturilor românești de știri. Se pare că nici până astăzi nu s-a rezolvat situația, conform celor de la PaginadeMedia.

„Faceţi abuz de poziţie dominantă! Încalcaţi legea în mod repetat din martie 2021, când trebuia să introduceţi Aleph News în grupul de posturi de news”, acuza Adrian Sârbu reprezentatului RCS-RDS în şedinţa forului audiovizual din 23 noiembrie.

RCS-RDS se apără, invocând probleme tehnice

La mai bine de o lună de la decizia CNA, reprezentanții Digi în ședința de astăzi, 16 decembrie, și-au justificat lipsa modificării dând vina pe anumite probleme de ordin tehnic. În aceeași ședință, reprezentanții Digi au promis forului CNA că la începutul anului viitor se va trece la introducerea canalului în pachetul posturilor de știri.

Între timp, Adrian Sârbu și-a mai lansat un post, Aleph Business, care se regăsesște, de asemenea, în grila digitală a celor de la Digi, fiind în aceeași lsită de must-carry.

Un an de Aleph News. Audiențele sunt în picaj

La un an de la lansarea primul post sub titulatura Aleph, audiențele, conform Kantar Media, sunt în picaj. În afară de asta, mai mulți angajați cu nume grele în media românească au plecat din ograda Aleph News. Multe voci spuneau că Adrian Sârbu nu s-ar fi purtat cum trebuie. Cu toate astea, Adrian Sârbu crede în continuare în noul său proiect, în luna septembrie a acestui an declarând: