Adevărul despre relația dintre Briggite și Florin Pastramă! Motivul nebănuit pentru care vedeta a rupt orice legătură cu fostul soț, Ilie Năstase

Relația dintre Brigitte și Florin Pastramă a surprins pe toată lumea. Și mai mare e surprinderea când observăm că zilele trec și ei tot împreună sunt. Ei bine, toate au un avanscenă, dar și o subscenă. Care este adevărul despre relația celor doi? De ce bruneta a rupt orice legătură cu fostul soț, Ilie Năstase?

Ca pe orice scenă, fie ea și mondenă, există și un adevăr în spatele realității afișate de protagoniștii unei iubiri. Deși ridica semne de întrebare de la prima vedere, Brigitte și Florin Pastramă rămân, totuși, împreună. Cu toate acestea, într-un interviu pentru OK!, bruneta a recunoscut că relația lor a trecut prin încercări, dar împreună au reușit să le depășească.

„De fiecare dată când am probleme, îi cer ajutorul lui Dumnezeu. Mă aşez în genuchi şi mă rog. Nu pot spune că am o viaţă liniştită. Am doi copii pe care trebuie să îi întreţin, am multe responsabilităţi şi multă lume ne invidiază, lucru care face să avem multe încercări. Cel mai important este că atunci când ne este greu Dumnezeu este alături de noi”, a spus Brigitte.