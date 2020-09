Actrițele care se iubesc, în ciuda diferenței de vârstă: una are 45, alta 77 și le cunoști pe ambele!

Două actrițe cunoscute au trecut peste vorbele aspre ale unor oameni și au continuat să-și trăiască în pace povestea de iubire. Nici diferența de vârstă nu este un impediment! Cine sunt acestea?

Povestea de iubire de la Hollywood dincolo de impedimente

Sarah Paulson & Holland Taylor au șocat cu vestea că sunt împreună. Chiar și câțiva fani ai actriței cunoscute în special pentru rolurile din American Horor Story au fost surprinși de idila cu o altă femei, mai cu seamă de persoana pe care a ales-o inima ei. Relația, gusturile și diferența de vârstă dintre cele două au creat subiecte extrem de discutate. Amândouă foarte talentate și apreciate, aplaudate la scară înaltă, au revenit în fața oamenilor ținându-se de mână și asumându-și povestea de iubire privită aspru de alții. Una are 45 de ani, cealaltă are 77, le despart 32 de ani, dar nimic nu e discrepant din punctul lor de vedere. Sarah și Taylor sunt un cuplu de peste 5 ani și încă formează una dintre cele mai discutate relații de pe covorul roșu.

Paulson a format un cuplu cu celebra actriță Cherry Jones în trecut, dar s-a iubit și cu bărbați. La un moment dat, a fost logodită cu actorul Tracy Letts. „Eram foarte tineri, eu aveam doar 24 de ani şi nu a funcţionat”, spune ea despre Tracy, care între timp s-a însurat cu actriţa Carrie Coon şi care are trei copii. Cele două sunt acum exemplul de curaj și asumare în rândul altor îndrăgostiți care se împiedică de percepții aruncate în societate.

