Abuzurile îndurate de o cântăreață din România: ”Am fost bătută până mă scăpam pe mine”

Povestea de viață dramatică a cântăreței de muzică populară Rodica Mitran. Vedeta a mărturisit că tatăl ei i-a provocat traume psihice de nesuportat și de neuitat nici în ziua de astăzi.

Rodica Mitran, bătută de tată. Cântăreața de muzică populară a trecut prin abuzuri teribile

Cântăreața a fost martora momentului când tatăl ei a vrut să îi înjunghie mama. Mai mult, și aceasta a suferit din cauza furiei tatălui. Tot părintele ei a fost la un pas să-i omoare copilul nou-născut. „În fiecare seară îmi vin amintirile neplăcute. Nu pot să uit bătăile și umilințele. Asta deși iau medicamente, nu pot să mă liniștesc”, a povestit cântăreața la ”Star Popular”.

„Nu am fost un copil iubit și dorit, nici eu și nici frații mei. Am avut parte de abuzuri grave, mai ales emoționale. Am fost bătută până mă scăpam pe mine, s-a întâmplat de mai multe ori acest lucru. Mă bătea cu cureaua de la motopompă. Dădea în mine ca un animal”, a mai spus aceasta.

Rodica Mitran a mărturisit că, la un moment dat, a reușit să își înfrunte părintele, într-o situație limită: „Fetița avea un an când el a luat-o de picioare și a vrut să o trântească de pereți, să o omoare. Am țipat ca un animal. M-am repezit la el și mi-am luat copilul”.

Nici în dragoste nu a avut noroc

„Prima oară când a venit mama cu fetița cea mare la noi nu i-au dat voie să intre în casă cu fetiță. Ne-am văzut în curte. Mi-am văzut copilul prin geamul casei. Mă doare că nu am știut. Cum eram hărțuită și bătută, am crezut că îmi găsesc liniștea alături de acești oameni. Efectiv nu am mai suportat. Fără să le spun, după un scandal, într-una din zile. Bătută, cu ce aveam pe mine, am ieșit în stradă. El nu mă bătea, dar, când aveam conflicte, se întâmplau lucruri. Am ieșit în stradă, am fugit. M-a luat cineva cu mașina și m-a dus acasă. Am plecat fără fetiță; ea avea un an. Am recuperat-o ulterior, după ce am intentat proces de divorț. La ceva timp după mi-am găsit și dragostea vieții mele, un om lângă care sunt de mai bine de 20 de ani”, mărturisea interpreta de muzică populară într-un interviu pentru ”WOWbiz”, emisiunea difuzată pe Kanal D.