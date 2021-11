A stat în comă 35 de ani și acum trăiește ca în filmele SF: ”M-am culcat la 23 de ani, m-am trezit la 58”

Povestea incredibilă a unui bărbat care a stat 35 de ani în comă a uluit pe toată lumea. Acesta s-a trezit la vârsta de 58 de ani. Ce mărturii șocante a făcut el și cum se simte acum?

Povestea unui bărbat care a stat 35 de ani în comă

Manel a intrat în comă în anul 1979, moment în care avea doar 23 de ani. Acesta a ajuns pe patul de spital după ce a căzut de la înălțime de pe o navă comercială germană pe care lucra. Cel din urmă s-a trezit în anul 2014, când împlinise 58 de ani.

Toată lumea sa s-a schimbat, iar apropiații mărturiseau că el are impresia că trăiește într-un film SF. În tot acest timp iubita lui a fost singura care a continuat să spere an de an că își va reveni, arată El Mundo.

Manel Monteagudo a suferit un accident în anul 1979 care l-a lăsat în stare vegetativă timp de 35 de ani. El începuse să lucreze ca marinar la vârsta de 14 ani. Acesta a plecat întâi în sudul Africii, ulterior în marina comercială spaniolă pe când avea doar 17 ani, urmând să se mute în Germania pentru o viață mai bună.

Atunci lucra pe o navă comercială germană care a părăsit Bremenul și a ajuns la Basra, Irak. Manel a căzut aici de la o înălțime de 6 metri, lovindu-se puternic la cap și intrând în comă. Era 28 februarie 1979, zi în care a împlinit 23 de ani.

Primele luni de comă le-a petrecut într-un spital din Irak, iar mai apoi a fost mutat pentru câțiva ani într-o unitate medicală din Coruna și în cele din urmă familia a luat decizia de a-l aduce acasă, unde a fost îngrijit de iubita lui de atunci.

Nu știa că există internetul

El a declarat că, potrivit medicilor, „cheagul pe care îl aveam în cap și pe care îl am în continuare, nu a putut fi îndepărtat, pentru că se află într-o zonă foarte riscantă”. „I-au spus soției mele că în orice zi puteam să mă trezesc sau să mor”.

Manel a deschis ochii pe 15 octombrie 2014, 35 de ani mai târziu. „Prima mea impresie a fost că accidentul s-a petrecut cu o zi înainte. În niciun moment nu am conștientizat că sunt în Spania”, a explicat el care au fost primele impresii.

Alături de el era Conchi. „Pentru mine era iubita mea, nu stiam că era deja sotia mea. Imediat ce i-am vazut fața, am recunoscut-o. Dar am fost șocat să văd că avea părut foarte încărunțit”, își amintește Manel.

Când și-a văzut imaginea în oglindă a avut un șoc: „Nu, acesta nu sunt eu, acesta este un batrân, eu am 23 de ani”, a gândit atunci. El nu știa că există internetul și nici că există mai mult de două canale de televiziune. Nu știa ce este o telecomandă și s-a obișnuit foarte greu cu noua tehnologie, motiv pentru care a avut impresia că trăia într-un film SF.