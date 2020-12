A plecat de la Kanal D. Cine e prezentatorul care și-a lăsat emisiunea: „Familia are nevoie de mine”

Un prezentator cunoscut și-a lăsat emisiunea și a părăsit pentru moment trustul Kanal D în detrimentul familiei. Ce se întâmplă și de ce a ales să ia această hotărâre tocmai acum? Unii dintre fani nu înțeleg decizia lui.

Fanii Survivor nu-l vor mai vedea pe Dan Cruceru în rolul de moderator al show-ului de aventură. Acesta a renunțat la proiect pentru sezonul al doilea pentru care concurenții deja se pregătesc. Cunoscut în mediul online drept Taticool, prezentatorul a revenit în televiziune la începutul acestui an, după câțiva ani buni de pauză. Românii au făcut pentru prima oară cunoștință cu el în cadrul postului Acasa TV, la emisiunea Povești Adevărate.

Deși mulți s-au bucurat enorm să-l revadă, crezând că i se potrivește mânușă noul proiect, Dan i-a anunțat pe cei care îl urmăresc faptul că urmează să renunțe la emisiunea sportivă. Amintim că acesta a plecat de pe micul ecran în 2014, a fost reporter politic-economic la Departamentul de Știri al Prima TV din 2004, iar în 2008 a ajuns șef al secției Politic-Economic. Din 2009, Cruceru a devenit prezentator la Focus Monden, tot la Prima Tv, iar în 2015 a pus bazele iubitului blog pentru părinți taticool.eu.

„Închei povestea Survivor aici. E cel mai bine așa, mai ales pentru mine (…) Taticool și Taticool Shop sunt două afaceri pornite de la zero, care au nevoie de prezența mea mai mult ca oricând. Anul acesta, am deschis un nou magazin la Cluj- Napoca, am extins portofoliul de branduri premium pe care le aducem în România, avem multe planuri de pus în practică pentru 2021. Familia mea are și ea nevoie de mine. Aproape șase luni fără ei a fost un obstacol greu de depășit. Când m-am întors, fiul meu cel mic aproape că mă privea ca pe un străin”

Dan Cruceru