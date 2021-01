A fost demis chiar azi dimineață. Lucian Bode a fost fără milă, nu a stat la discuții

Lucian Bode nu a mai stat deloc pe gânduri. Ce oficial și-a luat adio în această dimineață de la funcția sa? Iată anunțul pe care unii l-au prevăzut!

Lucian Bode a anunțat în această dimineață că Radu Gavriș a fost demis din funcția de adjunct al Poliției Capitalei. Această decizie a venit ca urmare a scandalului din Centrul Vechi. Ministrul de Interne a postat un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook în care le aduce la cunoștință românilor noua modificare în privința postului precizat.

Amintim că zeci de persoane, printre care șefi din Poliție și procurori, au fost surprinși în seara de vineri în timp ce încălcau legea și participau la o petrecere într-un restaurant din București. Oficialul a mai anunțat și că urmează să verifice cum au apărut imaginile incriminatorii de vineri seară în spațiul public.

„Am dispus înlocuirea ofițerului (n.red. Radu Gavriș), care avea și funcție de conducere la Poliția Capitalei.”, a anunțat ministrul Bode. Acesta a adăugat „am văzut că domnul polițist se luptă cu pandemia din interior și nu aș vrea să-i mai dăm această posibilitate.”

În urma modificării, Bogdan Berechet va fi cel care va prelua funcția lui Radu Gavriș. “Cât timp voi fi în această înalta demnitate voi face tot ce depinde de mine să arăt că majoritatea polițiștilor, eu mi-aș dori toți, sunt profesioniști, respectă haina militară. Și mi-aș dori că niciodată să nu fie pus semnul egal între anumite derapaje și instituțîi fundamentale în statul român: poliție, jandarmerie, pompieri” a scris Lucian Bode.

“Din cei 4000 de agenți economici, 740 au fost verificați la nivelul Municipiului București. Dintre aceștia, o parte au fost în Centrul Vechi. Așadar, vreau să elimin orice suspiciune că Poliția s-a dus la pont într-o anumită locație. După ce am constatat ce se întâmplă la respectiva locație, am aplicat o amendă contravențională agentului economic, de 5000 de lei. Am sancționat 25 de participanți la respectiva…nu era vorba de o petrecere pentru că ei nu aveau legătură toți unul cu celălalt…cu 17.500 de lei. Poliția Română a dispus cercetarea prealabilă a ofițerului de poliție care se afla la momentul respectiv în incinta respectivului restaurant, pentru a observa dacă este sau nu vinovat de nerespectarea prevederilor legale care decurg din statutul de polițist”

Lucian Bode (Sursa: facebook.com)