Cinci muncitori au fost prinși sub pământ pe un șantier de lângă Biblioteca Națională din București. Cum s-a petrecut acest lucru și care este starea bărbaților? Doi dintre ei sunt de negăsit.

Update 18:06 In acest moment a fost extras muncitorul care era prins in pamant pana la nivelul taliei. In urma actiunilor de cautare a fost gasita si o persoana decedata, care a fost cuprinsa integral de pamant.

Cinci muncitori au fost prinși sub pământ în cursul zilei de azi 2 august. Aceștia se află pe un șantier de lângă Biblioteca Națională din Bucurerești. Incidentul s-a petrecut după ce s-a surpat terenul în locul unde aveau loc lucrările. Din păcate, nu sunt detalii despre doi dintre bărbați.

Este posibil ca doi dintre aceștia să fi fost acoperiți în întregime de malul surpat, dar deocamdată nu au fost localizați cu exactitate. Pompierii au intervenit în zonă și au reușit să scoată două persoane conștiente și lucrează pentru exatragerea celorlalte victime. S-a aflat la scurt timp și identitatea acestora.

Cele două persoane care au ajuns la suprafață sunt muncitori străini în vârstă de 55 și respectiv 33 de ani. Ambii au fost transportați la spital, iar unul dintre ei are răni vizibile la picioare. Șanțul care s-a surpat și a produs incidentul are o adâncime de 2 metri, iar pompierii lucrează în paralel pentru a stabili pereții săi.

ITM a deschis o anchetă conform procedurii în cazul unor asemenea accidente. Ștefan Dumitrașc, fost arhitect-șef al Capitalei, a declarat la Digi 24 faptul că terenul în cauză este instabil, „profund necoeziv” și face parte din fosta zonă inundabilă a Dâmboviței, motiv pentru care trebuie luate măsuri suplimentare de precauție și întărire cu paleți de lemn a pereților șanțului.

Detalii ISU: „Intervenim pentru extragerea mai multor persoane”

„Se lucrează pentru extragerea celui de-al treilea muncitor şi pentru căutarea celorlalţi doi dispăruţi. Concomitent se stabilizează malurile şanţului, care are peste 2 metri adâncime”, anunţă oficialii ISU.

