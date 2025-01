Zelenski: Trump nu a oprit ajutorul militar american pentru Ucraina, dar viitorul rămâne incert

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că ajutorul militar american pentru Ucraina nu a fost întrerupt, în ciuda temerilor generate de suspendarea temporară a ajutorului extern, anunțată de noul secretar de stat american, Marco Rubio. Zelenski a subliniat importanța acestui sprijin, afirmând că Ucraina depinde de Statele Unite pentru a acoperi 40% din necesitățile sale militare, notează News.ro.

„Mă concentrez asupra ajutorului militar. El nu a fost întrerupt, mulțumesc lui Dumnezeu”, a declarat Zelenski sâmbătă, într-o conferință de presă comună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Kiev. Cu toate acestea, liderul ucrainean nu a oferit detalii despre situația ajutorului umanitar, a cărui soartă rămâne incertă.

În contextul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, viitorul sprijinului american pentru Ucraina rămâne învăluit în incertitudine. Trump a declarat în mai multe rânduri că, dacă ar fi fost la putere, ar fi evitat invazia Ucrainei de către Rusia. Totuși, în timpul primului său mandat, confruntările armate în estul Ucrainei continuau să se intensifice.

Joi, într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a sugerat că Zelenski ar fi trebuit să ajungă la un acord cu președintele rus Vladimir Putin pentru a preveni conflictul. Într-o declarație anterioară, liderul american a amenințat Rusia cu sancțiuni economice dure și taxe vamale, cerând încheierea imediată a războiului.

Zelenski a menționat, de asemenea, că a avut „întâlniri și convorbiri bune cu președintele Trump” și a exprimat optimism în legătură cu dorința acestuia de a pune capăt conflictului. Totuși, liderul ucrainean a subliniat că pacea „nu se poate face decât împreună cu Ucraina”, adăugând că „Rusia nu vrea să pună capăt războiului, iar Ucraina vrea acest lucru”.

