Summer Well Festival, o dezamăgire pentru mulți români. Detaliul care îi face să promită că nu mai vin anul viitor

Summer Well Festival, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii, a reunit din nou mii de oameni pe domeniul Știrbey din Buftea. Cu un line-up divers și promisiunea unei experiențe memorabile, festivalul a atras participanți din toată țara. Totuși, la fel ca în anii trecuți, entuziasmul a fost umbrit pentru o parte dintre spectatori, care și-au exprimat nemulțumirile în mediul online.

Nemulțumiri după prima seară de Summer Well

De la drumurile de acces și cozile interminabile, până la selecția artiștilor invitați, pentru unii vizitatori ediția de anul acesta a lăsat un gust amar. Criticile au început încă din prima seară, când traficul spre Buftea s-a transformat într-o adevărată probă de răbdare. Un participant a povestit: „Groaznic a fost drumul, dar asta e infrastructura Bucureștiului. De câte ori vine vinerea și începe exodul din Capitală, se blochează totul. De la Străulești până la Buftea am făcut aproape două ore cu STB-ul de 3 lei, în timp ce într-o zi obișnuită se fac 30 de minute.”

Momentul care a aprins cele mai multe discuții a fost apariția unei trupe rock, catalogată de numeroși participanți drept nepotrivită pentru atmosfera festivalului. În comentarii, tonul a fost tranșant: „Sa**na, pleacă din Buftea”, „Ce e tâmpenia asta?”. Pentru unii, această alegere a fost motivul principal pentru care au declarat că nu vor mai participa la edițiile viitoare.

Pe lângă reacțiile la line-up, și organizarea a fost pusă sub lupă. Cozile lungi la baruri și la punctele de acces au fost criticate intens: „Chiar foarte raw cu organizarea actuală și cozile de kilometri”, „Se cumpără, nu se dă nimic gratis, nici măcar apă”, au scris internauții.

Păreri împărțite: de la nemulțumiri la entuziasm

Totuși, nu toată lumea a plecat dezamăgită. O parte dintre participanți au preferat să treacă peste micile neplăceri și să se bucure de muzică. Pentru aceștia, prezența unor trupe precum Snow Patrol a fost suficientă pentru a transforma seara într-o experiență memorabilă.

Un fan a lăsat un mesaj entuziast pe rețelele sociale: „Mulțumim pentru Snow Patrol. S-a auzit atât de bine, au cântat așa de frumos, accesul și restul de condiții în festival au fost extraordinare încât nu cred că se poate mai sus de atât la un festival la noi. Niste mii de oameni și-au retrăit adolescența aseară. Și asta datorită vouă. Felicitări!”

Ca în fiecare an, Summer Well a reușit să adune laolaltă fani ai muzicii live și să creeze momente memorabile pentru unii, dar și motive de frustrare pentru alții. În timp ce organizatorii se vor confrunta cu criticile și vor fi nevoiți să găsească soluții pentru problemele semnalate – de la traficul infernal până la diversitatea line-up-ului – rămâne de văzut dacă nemulțumiții își vor respecta promisiunea de a nu mai reveni.

Un lucru e cert: Summer Well rămâne un reper al verii, dar succesul său viitor va depinde tot mai mult de modul în care reușește să împace așteptările diferitelor tipuri de public.