SGR se extinde: borcanele ar putea fi adăugate pe lista produselor returnabile. Proiectul e în Parlament

După succesul uriaș înregistrat în primul an de la implementare, sistemul de garanție-returnare (SGR) din România se pregătește de o extindere importantă. Un nou proiect de lege aflat în Parlament vizează includerea unor produse care până acum nu se regăseau pe lista ambalajelor returnabile, marcând un pas semnificativ în direcția economiei circulare.

SGR ar putea include borcanele și noi tipuri de sticle din 2027

Începând cu 1 ianuarie 2027, românii ar putea returna nu doar sticlele de apă, bere sau sucuri, ci și borcanele ori ambalajele de produse precum borșul, oțetul sau cafeaua. Proiectul de lege, prezentat luni de deputatul liberal Mircea Fechet, prevede extinderea Sistemului de Garanție-Returnare către o gamă mai largă de produse, cu scopul de a reduce deșeurile și de a crește rata de reciclare la nivel național.

„Am depus astăzi un proiect de lege prin care modificăm legislația primară în ceea ce privește ambalajele. Ducem SGR și în cămară. Pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat, extindem SGR și la borș, la oțet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea”, a declarat deputatul Mircea Fechet.

Dacă propunerea va fi adoptată, aceste produse vor fi incluse în sistemul deja existent, iar consumatorii vor plăti, la cumpărare, o garanție de 0,50 lei pentru fiecare ambalaj, sumă ce va fi restituită în momentul returnării acestuia la punctele de colectare.

Sistemul de garanție-returnare, un succes la nivel național

Sistemul de garanție-returnare a fost lansat oficial în 30 noiembrie 2023 și a devenit rapid unul dintre cele mai eficiente programe de reciclare din Europa. În august 2025, românii au depus 600 de milioane de sticle, PET-uri și doze cu sigla SGR la automatele de colectare, recuperând astfel garanțiile plătite.

Datele oficiale arată că, în primele opt luni ale anului 2025, România a înregistrat o rată de reciclare de 77% pentru plastic, 71% pentru aluminiu și 70% pentru sticlă — valori care plasează țara în rândul statelor europene cu cele mai bune rezultate în domeniu.

„Sistemul este destul de matur cât să permită extinderea lui. Cifrele lunii septembrie indică un grad de colectare de peste 90%, ceea ce îl face comparabil cu orice sistem din UE și mult superior față de sistemul convențional de colectare a materialelor reciclabile unde avem un grad de 13-15%”, a explicat Mircea Fechet.

Borcanele, noua provocare pentru reciclare

Una dintre noutățile importante aduse de proiectul depus la Parlament o reprezintă introducerea borcanelor în circuitul de returnare. Acestea ar putea fi aduse la punctele de colectare, indiferent dacă au capac de metal sau plastic, oferind consumatorilor o motivație suplimentară pentru a contribui la reducerea deșeurilor din gospodărie.

Deputatul Mircea Fechet a precizat că „începând cu 1 ianuarie 2027, sperăm să avem sistemul de garanție-returnare și la borcane”, menționând că această extindere este posibilă datorită maturizării infrastructurii existente și rezultatelor foarte bune înregistrate până acum.

Obiectivele proiectului: reducerea deșeurilor și consolidarea economiei circulare

Documentul depus la Parlament subliniază că principalul scop al extinderii SGR este reducerea deșeurilor, creșterea ratei de reciclare și consolidarea economiei circulare. România se aliniază astfel trendului european de extindere a sistemelor de returnare către mai multe tipuri de ambalaje, inclusiv cele reutilizabile.

Dacă până acum în cadrul SGR erau acceptate doar ambalajele de unică folosință, din 2027 vor putea fi returnate și ambalajele reutilizabile, un pas important în diminuarea cantității de deșeuri generate de consumul zilnic.

Extinderea sistemului ar putea transforma România într-un model de eficiență în gestionarea ambalajelor, cu un sistem integrat care acoperă toate categoriile principale de produse.