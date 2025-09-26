Salată de icre de crap, retrasă din Kaufland. Clienții sunt sfătuiți să returneze produsul, risc de Listeria monocytogenes

Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
26 sept. 2025 | 08:57
de Ana Ionescu

Un lot de salată cu icre de crap a fost retras urgent de la vânzare din magazinele Kaufland, după ce autoritățile au semnalat un posibil risc de contaminare cu bacteria Listeria monocytogenes. Clienții care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume.

Ce produs este vizat

Potrivit anunțului publicat de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), producătorul SC Doripesco Prod SRL a retras de la comercializare produsul „Salată de icre de crap”, gramaj 190 g, lotul 05.09.2025, cu termen de valabilitate 20.10.2025. Acesta a fost distribuit în rețeaua de supermarketuri Kaufland.

Recomandarea pentru consumatori

„Retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost inițiate la solicitarea furnizorului, pentru a proteja sănătatea populației, în urma identificării riscului de prezență a bacteriei Listeria monocytogenes”, a transmis ANSVSA.

Cei care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume și fie să îl distrugă, fie să îl returneze în magazinele Kaufland până la data de 5 octombrie, pentru a primi contravaloarea acestuia.

Ce este Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes este o bacterie periculoasă care poate provoca listerioză, o infecție gravă ce afectează în special femeile însărcinate, nou-născuții, persoanele în vârstă și pacienții cu sistem imunitar slăbit.

Simptomele pot varia de la febră, frisoane, diaree și dureri musculare, până la complicații severe precum septicemie sau meningită. În cazul femeilor însărcinate, infecția poate duce la pierderea sarcinii sau la nașterea prematură.

Specialiștii atrag atenția că Listeria se poate dezvolta chiar și la temperaturi scăzute, în frigider, ceea ce o face deosebit de periculoasă pentru alimentele ambalate și păstrate timp îndelungat.

