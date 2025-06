Povestea Daniela Aciu, modelul cu „cele mai lungi picioare din România”, pe care toți marii designeri o vor în prezentările lor

Daniela Aciu este una dintre româncele care, deși nu celebre la noi în țară, au pus România pe harta industriei de fashion mondiale.

Posesoare a unor picioare interminabile, manechinul favorit al marilor case de modă din Italia sau Franța, Daniela a dezvăluit, în exclusivitate pentru PLAYTECH, cum a fost la un pas să se mărite și să devină… casnică. Doar că, pare-se, soarta a decis în alt fel, iar acum este, din nou, pe marile podiumuri ale modei mondiale.

Cine este Daniela Aciu?

Daniela Aciu, superba româncă ce se poate lăuda cu picioare care măsoară nu mai puţin de 124 de cm este, de ani buni, în graţiile tuturor marilor designeri ai lumii, ea devenind, de mai bine de zece ani, unul dintre modelele „de casă” ale lui Armani. Iar acum, deși a trecut de borna celor 30 de ani, activează în primul rând al marilor modele mondiale.

Deşi silueta longilină şi picioarele foarte lungi au complexat-o în copilărie şi au făcut-o ţinta bullying-ului – i se zicea ”Girafa” – , odată cu trecerea timpului a învăţat să se iubească aşa cum este şi chiar să transforme totul într-un avantaj. Iar când a fost descoperită, la doar 17-18 ani, ca model, Daniela Aciu a ajuns, imediat, în lista marilor designeri ai lumii.

Drumurile sale la Paris au făcut-o să se dedice și unei alte pasiuni: vinurile. Aşa a ajuns să îmbine prezentările de modă cu prezenţele la diferite festivaluri de vinuri din toată lumea și să promoveze vinuri bio, organice, având deja competențe ca somelier.

Daniela, tu ai o poveste fabuloasă. Te-ai lansat în România, ai ajuns sus, ca model, ai devenit celebră ca fiind românca care are cele mai lungi picioare din lume…

Mă bucur să te revăd, aici, în România. Mi-a fost dor să fiu în țară și mă bucur foarte mult să văd că România a ridicat nivelul la ceea ce înseamnă fashion. Chiar recent am fost invitată să prezint la Bucharest Fashion Week și m-am bucurat foarte mult să văd fețe internaționale în show-urile din România.

Care e diferența dintre fashionul de la noi și cel de afară?

Păi cred că, cel puțin deocamdată, este destul de mică industria de fashion la noi. Afară ai nume mari, ai Roberto Cavalli, ai Armani, ai Chanel, etc… Și sunt niște artiști…

Iar tu ai defilat pentru toți…

Nu chiar pentru toți, dar majoritatea. Chanel nu am făcut niciodată, picioarele mele sunt prea lungi pentru ei (râde, n.red.).

Erai foarte îndrăgostită acum ceva vreme… Ce s-a întâmplat?

Am fost foarte îndrăgostită. Chiar după pandemia de COVID am reușit să mă mut în Mexic, de unde era partenerul meu. Am renunțat la modelling pentru că am vrut să îmi întemeiez o familie. Eu sunt din Zalău, noi așa creștem (râde, n. red.), să ne mărităm de tinere, să facem brânză, cozonaci…

Relația mea nu a funcționat însă. Mă bucur de toate experiențele pe care le-am trăit acolo, în Mexic, și că am încercat, am dat tot ce a fost mai bun, dar m-am întors în Europa. Mi-a fost prea dor să fiu pe podium.

Și ai reușit imediat, din nou?

Norocul meu este într-adevăr că am gene foarte bune (râde, n., red.) și energia mea. Și, în același timp, experiența pe care o am, care nu o poate înlocui niciun alt nou model. Cred că a ajutat foarte mult. Bineînțeles, Armani m-a primit cu brațele deschise și m-am bucurat să îl revăd și să văd că sunt primită cu atât de mult entuziasm. Parcă nici nu trecuse timpul. M-a văzut, mi-a spus ”Ah, Daniela, bine ai venit, hai”!. Și asta a fost.

Ai cele mai lungi picioare din România. Problema celulitei există?

Celulita?! Ce e aia? E genetic. Dar fac sport mult. Nu beau alcool, doar uneori câte un pahar de vin natural. De pălincă mă întrebi? Aia a fost pe vremuri, când îl ajutam pe tata să culeagă prunele (râde, n. red.). Serios, nu beau tării, încerc să dorm mult, îmi place foarte mult sportul și mersul pe jos, yoga, meditație, respirație. Ajută foarte mult corpul să se relaxeze.

Ce sfaturi le-ai da noilor modele?

Chiar mă bucur să mă întrebi asta, măcar pentru că pe 19 iulie voi fi implicată la un casting pentru a găsi următoarele top-modele ale României, chiar aici, în București. Voi fi în juriu și le voi învăța să meargă.

Modelele acelea internaționale, celebre, sunt scârbe?

Nu aș folosi cuvântul scârbe. Dar, într-adevăr, găsești invidie, și tinzi să te compari foarte mult în industria asta. Dar, din ce am învățat, este să empatizez. Toți începem de undeva și dacă eu am mai multă informație îmi place să o împărtășesc, mai ales dacă ajută pe cineva.