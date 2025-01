Jumătate din România este acoperită de ceață: codul galben s-a extins în 23 de județe

Dimineața de duminică a adus un peisaj de iarnă tipic pentru jumătate din România, dar nu prin ninsoare sau frig extrem, ci printr-o ceață densă care a cuprins 23 de județe. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări nowcasting de cod galben de ceață, valabile până la ora 11.00, avertizând asupra vizibilității reduse și a riscurilor asociate.

Zonele afectate de ceață densă

Potrivit meteorologilor, ceața s-a manifestat intens în județele din sudul și sud-estul țării, cum ar fi Brăila, Ialomița, Buzău, Prahova, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Constanța și Tulcea, precum și în București.

În aceste zone, vizibilitatea a scăzut sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, creând condiții dificile pentru șoferi și pietoni. În plus, în funcție de condițiile locale, s-a semnalat formarea ghețușului sau a chiciurei, sporind pericolele pe drumuri și trotuare.

În regiunile Moldovei, ceața densă a fost prezentă în județele Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea și Vaslui. Aici, efectele similare ale vizibilității reduse au fost resimțite până la aceeași oră, 11.00.

De asemenea, ceața și condițiile de risc au afectat mai multe localități din județul Cluj, unde s-au semnalat aceleași riscuri de formare a ghețușului sau a chiciurei.

În alte regiuni din centrul și vestul țării, cum ar fi județele Alba, Covasna, Brașov și Hunedoara, fenomenul de ceață a fost mai scurt, avertizările meteo fiind valabile doar până la ora 10.00. Totuși, și în aceste zone s-au raportat dificultăți de deplasare din cauza vizibilității extrem de reduse.

Recomandările meteorologilor și ale autorităților

ANM a subliniat importanța luării unor măsuri de precauție în timpul episoadelor de ceață densă. Șoferilor li se recomandă să adapteze viteza la condițiile de drum, să folosească luminile de ceață și să mențină o distanță de siguranță mai mare față de celelalte vehicule.

În plus, pietonii sunt sfătuiți să fie extrem de atenți în traversarea străzilor, având în vedere că șoferii pot avea dificultăți în a-i observa.

Autoritățile locale din județele afectate au intervenit pentru a semnala drumurile periculoase, iar în unele cazuri s-a împrăștiat material antiderapant pe suprafețele cu risc crescut de ghețuș.

Impactul fenomenului asupra populației

Ceața densă a afectat semnificativ traficul rutier și cel aerian, în special în zonele unde vizibilitatea a fost redusă la mai puțin de 50 de metri.

În București și județele învecinate, s-au raportat întârzieri la cursele aeriene și la transportul public, iar traficul rutier a fost îngreunat de numărul mare de șoferi care au redus viteza pentru siguranță.

De asemenea, fenomenul a avut un impact semnificativ asupra locuitorilor din mediul rural, unde drumurile neasfaltate sau neîntreținute corespunzător au devenit și mai dificil de parcurs.

Riscul de accidente domestice a crescut, mai ales în zonele unde chiciura și ghețușul au transformat curțile și trotuarele în suprafețe alunecoase.

Perspective pentru următoarele zile

Conform prognozelor meteo, ceața ar putea persista în unele zone și în zilele următoare, în special dimineața și seara, când temperaturile scăzute favorizează acest fenomen.

Meteorologii îndeamnă populația să rămână informată cu privire la avertizările meteo și să ia măsuri de precauție pentru a evita accidentele.

Jumătatea de țară acoperită de ceață în această duminică servește drept un memento al importanței respectării avertizărilor meteorologice și al pregătirii corespunzătoare pentru condițiile meteo dificile.

Fenomenul nu doar că afectează traficul și activitățile zilnice, dar poate pune în pericol siguranța oamenilor, subliniind nevoia de precauție sporită.