EXCLUSIV Ludovic Orban, după ce în SUA se conturează varianta retragerii din NATO: Dimensionarea armatei românești s-a făcut în funcție de apartenența noastră la un NATO din care făceau parte și SUA

Fostul prim-ministru al României, Ludovic Orban, face, în EXCLUSIVITATE pentru PLAYTECH, declarații dure despre Donald Trump și Călin Georgescu. Interviul vine în contextul în care SUA ia în discuție posibilitatea să se retragă din NATO.

Varianta ca SUA să se retragă din NATO, anunțată de Elon Musk pe X (fostul Twitter) a inflamat lumea civilizată. Culmea, nu este prima oară când se discută în mandatele lui Donald Trump despre această posibilitate, în precedenta administrație condusă de miliardarul american fiind puse chiar condiții cu privire la protecția NATO. Pe atunci, Donald Trump cerea statelor europene un minimum de 2% din PIB pentru apărare pentru ca SUA să nu se retragă. Acum, pare-se, condițiile s-au schimbat și vrea un minimum de 5%.

Pentru PLAYTECH, Ludovic Orban a discutat despre viitorul NATO și, implicit, al României, într-un context geopolitic în care SUA nu mai e garantul securității europene, și, implicit, umbrela de protecție nucleară și trupele americane de pe continent se vor evapora.

Mai mult, fostul premier al României este convins că România trebuie să se miște repede pentru a-și asigura securitatea și, implicit, viitorul.

Iar pentru asta, sunt câteva obiective necesare de atins. Precizând că, totuși, nu este expert militar, sunt câteva lucruri pe care le vede necesare de pus în practică imediat, mai ales în contextul în care armata României numără doar câteva zeci de mii de soldați profesioniști.

Cu toate acestea, nu ar apela la măsuri precum stagiul militar obligatoriu. Nu crede că ar fi o soluție viabilă, mai ales în contextul în care acum războaiele moderne nu se mai poartă dor prin numărul de soldați disponibili pe linia frontului.

Când vine vorba de felul în care Donald Trump s-a comportat, recent, chiar în Biroul Oval (episodul Zelensky) și ce spune despre statele europene care, de la cel de-al doilea război mondial și până acum au fost aliate fidele ale SUA, Ludovic Orban este mai dur.

”Trăim vremuri ciudate. Și din contextul politic actual din România. Îl susținem pe Nicușor Dan, e cea mai bună soluție, e singurul care îl poate bate pe nebun. Nu e cert, dar e singurul care are șanse împotriva lui Călin Georgescu. Cred că electoratul prooccidental se va mobiliza. Măcar de frică. Frica păzește pepenii, este o vorbă. Totuși e un pericol real, mai ales în contextul geopolitic și undele de șoc de până acum. Orice om care are scaunul la cap vede că România are nevoie de un președinte care să nu se ducă pe dorința pe care o are Rusia și pe care se pare că Trump o acceptă și anume sfera de influență din estul Europei. Trebuie un președinte care să lupte contra unei asemenea perspective”, mai spune Ludovic Orban.