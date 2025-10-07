Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 5°C în plus fără să pornești centrala

În sezonul rece, mulți dintre noi ne gândim de două ori înainte să creștem temperatura de pe termostat. Orice grad în plus se reflectă în factura lunară și, de multe ori, în consum inutil de energie. Vestea bună este că există metode prin care poți crește temperatura resimțită în locuință cu până la 5°C fără să dai centrala mai tare. Cu puțină atenție și câteva ajustări simple, casa ta poate deveni mult mai călduroasă, fără costuri mari.

Trucuri pentru a crește temperatura fără costuri

Fă o verificare anuală a sistemului de încălzire

La fel cum o mașină are nevoie de revizie pentru a funcționa eficient, și sistemul de încălzire trebuie întreținut periodic. Sean Hogan, specialist HVAC și director al companiei Aventus Eco, recomandă o verificare anuală completă a centralei sau a sistemului de încălzire. „O inspecție regulată previne defectele majore și te ajută să economisești energie pe termen lung”, explică el.

Etanșează toate locurile pe unde scapă căldura

Un sfat simplu, dar extrem de eficient, vine de la Josh Leclair, proprietarul Village Home Services: „Blochează curenții de aer.” Micile goluri din jurul ușilor, ferestrelor sau gurilor de aerisire pot lăsa aerul cald să iasă și frigul să intre.

Poți rezolva aceste probleme fără ajutor profesional. Montează bureți sau praguri de ușă (door sweep) – costă sub 100 de lei și se instalează rapid. Pentru ferestre, folosește mastic sau silicon transparent pentru a sigila fisurile. Vei simți diferența imediat: mai puține pierderi de căldură și o temperatură mai constantă.

Verifică și modernizează izolația locuinței

O izolație slabă poate duce la pierderi de până la 25% din căldură, mai ales prin acoperiș. Dacă locuiești într-o casă mai veche, e posibil ca materialele izolatoare să își fi pierdut eficiența în timp.

Investiția într-o izolație mai bună – la mansardă, pereți de subsol sau spații greu accesibile – poate părea costisitoare la început (între 5.000 și 20.000 de lei, în funcție de suprafață), dar reduce considerabil cheltuielile lunare. Leclair subliniază că „izolația este una dintre cele mai rentabile îmbunătățiri posibile într-o locuință”.

Asigură-te că aerul cald circulă liber

Degeaba funcționează centrala perfect dacă aerul cald nu are pe unde să circule. Verifică să nu blochezi grilele de ventilație sau radiatoarele cu mobilier, perdele sau covoare groase. Aerul trebuie să se miște liber pentru a încălzi uniform camera.

Dacă nu poți muta piesele de mobilier, montează extensii sau reflectoare de aer care redirecționează fluxul termic spre mijlocul camerei. Această mică modificare îți poate aduce 1–2°C în plus fără niciun cost suplimentar de energie.

Echilibrează caloriferele între camere

Dacă unele camere sunt calde, iar altele rămân reci, este posibil ca radiatoarele să nu fie setate corect. În acest caz, apa caldă circulă inegal între ele. Prin ajustarea supapelor, se poate redirecționa fluxul de apă caldă către încăperile mai reci.

Este o operațiune mai tehnică, dar odată realizată de un specialist, vei observa o îmbunătățire semnificativă: căldura va fi distribuită uniform în toată locuința, iar centrala va funcționa mai eficient.