Ce e nou pe Netflix în februarie 2025: filme și seriale de neratat în luna îndrăgostiților

Februarie 2025 aduce o selecție impresionantă de filme și seriale pe Netflix, cu titluri pentru toate gusturile. Fie că ești fan thrillere intense, comedii spumoase sau animații captivante, luna iubirii vine cu o mulțime de surprize. Printre cele mai așteptate producții se numără miniseria politică Zero Day, cu Robert De Niro, comedia Kinda Pregnant, cu Amy Schumer, și Apple Cider Vinegar, un serial despre ascensiunea și decăderea unui imperiu de wellness.

Pe lângă acestea, vei putea urmări și The Witcher: Sirens of the Deep, o nouă animație din universul lui Geralt din Rivia, sezonul 8 din reality show-ul Love is Blind și noul serial Running Point, cu Kate Hudson și Brenda Song. De asemenea, Netflix va adăuga în catalog filme de referință precum Gladiator, trilogia Fifty Shades of Gray, dar și titluri românești ca Căsătoria și Moartea în Vacanță.

Filme și seriale de neratat în februarie, pe Netflix

Kinda Pregnant – o comedie plină de surprize

Dacă ai chef de o comedie savuroasă, Kinda Pregnant este alegerea perfectă. Amy Schumer o interpretează pe Lainy Newton, o femeie ale cărei planuri de viață eșuează lamentabil. Într-un moment de disperare, ea decide să se prefacă însărcinată, ceea ce o conduce spre o serie de întâmplări amuzante și pline de neprevăzut. Regizat de Tyler Spindel și având un scenariu semnat de Amy Schumer și Adam Sandler, filmul promite umor de calitate și o distribuție excelentă, din care mai fac parte Will Forte, Jillian Bell și Damon Wayans Jr.

📅 Disponibil pe Netflix din 5 februarie 2025

Zero Day – un thriller politic cu Robert De Niro

Pentru cei care preferă dramele politice cu miză mare, Zero Day este una dintre cele mai așteptate producții ale lunii. Miniseria îl are în rol principal pe Robert De Niro, care joacă un fost președinte american, George Mullen, prins într-o investigație tensionată după un atac cibernetic devastator asupra infrastructurii SUA. Serialul este regizat de Lesli Linka Glatter, iar distribuția impresionantă îi include pe Jesse Plemons, Lizzy Caplan și Angela Bassett.

📅 Disponibil pe Netflix din 20 februarie 2025

Apple Cider Vinegar – o poveste despre ascensiunea și prăbușirea unui imperiu al wellness-ului

Dacă ești pasionat de povești inspirate din fapte reale, Apple Cider Vinegar te va ține cu sufletul la gură. Serialul explorează cultura wellness și mecanismele din spatele unor companii care promit remedii miraculoase, punând în prim-plan două femei care ajung să manipuleze lumea cu promisiuni false. Creat de Samantha Strauss și având-o în rol principal pe Kaitlyn Dever, această dramă promite să fie una dintre cele mai discutate lansări ale lunii.

📅 Disponibil pe Netflix din 6 februarie 2025

Alte titluri de urmărit în februarie

Pe lângă marile producții menționate, Netflix aduce o varietate de titluri interesante:

Filme animate: The Witcher: Sirens of the Deep (din 11 februarie)

The Witcher: Sirens of the Deep (din 11 februarie) Reality shows: Love is Blind: Sezonul 8 (din 14 februarie), Too Hot to Handle: Germania: Sezonul 2 (din 18 februarie)

Love is Blind: Sezonul 8 (din 14 februarie), Too Hot to Handle: Germania: Sezonul 2 (din 18 februarie) Thrillere și drame: The Åre Murders – un serial polițist captivant (din 6 februarie), Toxic Town – o dramă inspirată dintr-un caz real (din 27 februarie)

The Åre Murders – un serial polițist captivant (din 6 februarie), Toxic Town – o dramă inspirată dintr-un caz real (din 27 februarie) Producții românești: Căsătoria, o comedie cu Mihai Bendeac (din 16 februarie), Moartea în Vacanță, un film despre lăcomie și moșteniri (din 26 februarie)

Luna februarie 2025 aduce o ofertă variată pentru orice gust pe Netflix. Indiferent dacă preferi thrillere tensionate, comedii romantice sau animații, Netflix are ceva special pentru tine!