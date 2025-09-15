Cât câștigi dacă deschizi o cafenea Five to go. Care este profitul mediu lunar. Câți bani scoți dacă vinzi 300 de cafele pe zi. Calcul complet

Lanțul de cafenele Five to go este unul dintre cele mai dinamice branduri românești din domeniul HoReCa, extinzându-se rapid prin sistem de franciză. Magazinele cu cafea delicioasă au apărut ca ciupercile după ploaie, prin toată țara.

Ce profit poți avea cu o cafenea Five to go

Mulți români se gândesc să își deschidă o astfel de afacere, iar noi ne-am interesat pentru ei exact ce costuri implică un astfel de business.

Investiția inițială într-o locație este estimată la 17.000–20.000 de euro, cu o taxă de franziză de 4.500 de euro și o contribuție lunară de marketing de 1,5% din cifra de afaceri. De asemenea, franciza presupune o redevență de aproximativ 4% din venituri.

Costuri destul de ridicate

O întrebare frecventă în rândul antreprenorilor este cât se poate câștiga dintr-o cafenea Five to go. Am realizat un calcul complet pe un scenariu clar: o locație care vinde 300 de cafele pe zi, timp de 30 de zile pe lună, adică 9.000 de produse lunar.

În funcție de prețul mediu pe cafea – între 6 și 10 lei, conform meniurilor afișate – rezultatele arată diferențe semnificative. La un preț mediu de 6 lei pe produs, cifra de afaceri lunară ar fi de 54.000 de lei. La 8 lei, veniturile urcă la 72.000 de lei, iar la 10 lei ajung la 90.000 de lei.

Din aceste sume trebuie scăzute costurile directe pentru ingrediente și ambalaje, estimate la aproximativ 2 lei per cafea, ceea ce înseamnă 18.000 de lei lunar. La acestea se adaugă redevența de 4% și contribuția de marketing de 1,5% din vânzări.

Cheltuielile fixe cântăresc mult în balanță. O chirie medie pentru o locație urbană poate fi în jur de 5.000 de lei pe lună, iar costurile salariale pentru doi angajați full-time, la nivelul salariului minim brut pe economie, ajung la circa 10.125 de lei. Utilitățile și alte cheltuieli administrative se ridică la aproximativ 2.000 de lei, la care se adaugă amortizarea echipamentelor și a taxei de franciză, de circa 1.300 de lei pe lună.

Profit până la aproape 10.000 de euro pe lună

Punând toate aceste elemente cap la cap, profitul net estimat arată astfel: aproximativ 14.500 de lei pe lună în scenariul conservator (preț mediu 6 lei), 31.500 de lei pe lună în scenariul realist (preț mediu 8 lei) și 48.500 de lei pe lună într-un scenariu optimist (preț mediu 10 lei).

Cu alte cuvinte, o cafenea Five to go care vinde constant 300 de cafele pe zi poate aduce un câștig net situat între 2.900 și 9.800 de euro lunar, în funcție de nivelul prețurilor, de chirie și de structura costurilor.

Rezultatele arată că un astfel de business poate fi profitabil, dar succesul depinde în mare măsură de locația aleasă, de controlul cheltuielilor și de puterea de atracție a brandului într-o piață tot mai competitivă.