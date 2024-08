VIDEO: Așa cum nu-l știai pe Adrian Văncică, într-un rol tulburător în noul film „Anul nou care n-a fost”

Adrian Văncică, cunoscut publicului larg pentru rolul său iconic din serialul „Las Fierbinți”, revine pe marele ecran într-un rol dramatic care promite să surprindă și să emoționeze. Actorul joacă un rol central în noul film „Anul nou care n-a fost” (The New Year That Never Came), a cărui lansare a trailerului a stârnit deja interesul cinefililor din România și nu numai.

O poveste captivantă și un proiect de suflet

Filmul, regizat și scris de Bogdan Mureșanu, este rezultatul unei munci intense desfășurate pe parcursul a doi ani, între 2021 și 2023. „Anul nou care n-a fost” este o continuare spirituală a scurtmetrajului „Cadoul de Crăciun”, un proiect care i-a adus lui Mureșanu recunoaștere internațională. Inspirat de succesul scurtmetrajului, regizorul a dorit să exploreze mai profund ideea unei zile neobișnuite care schimbă destinele mai multor personaje aparent banale, dar prinse în vâltoarea unor evenimente istorice majore.

„Am simțit că am ceva personal de spus într-o manieră suficient de originală pentru a fi considerată o nouă perspectivă și o modalitate caleidoscopică de a o relata”, a explicat Mureșanu. Filmul se concentrează pe viețile intersectate ale mai multor personaje ale căror povești se întrepătrund într-un mod neașteptat, explorând umanitatea din spatele existențelor aparent nesemnificative.

Distribuția și selecția internațională

Pe lângă Adrian Văncică, filmul îi mai are în distribuție pe Nicoleta Hâncu, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Andrei Miercure și Mihai Călin, actori care aduc o contribuție importantă la autenticitatea și emoția filmului. Trailerul lansat recent scoate în evidență interpretările profunde și dinamica complexă dintre personaje, indicând un film cu potențial de a deveni un reper în cinematografia românească contemporană.

„Anul nou care n-a fost” a fost selectat în competiția Orizzonti a prestigiosului Festival Internațional de Film de la Veneția, ceea ce subliniază recunoașterea internațională a acestui proiect românesc. Premiera mondială a filmului va avea loc pe 1 septembrie, la Veneția, în prezența regizorului și a unei mari părți din echipa de producție și distribuție, incluzând actori precum Ioana Flora, Vlad Ionuț Popescu, Ada Galeș și Alice Cora Mihalache.

Lansarea în România

Cei care nu vor putea să vadă filmul la Veneția vor avea ocazia să-l vizioneze în cinematografele din România începând cu data de 24 septembrie. Filmul promite să ofere o experiență cinematografică intensă, cu un amestec de emoție, dramă și reflecție asupra istoriei recente, toate acestea fiind completate de interpretările memorabile ale unui cast de excepție.

În concluzie, „Anul nou care n-a fost” se anunță a fi nu doar un film de succes, ci și o oportunitate unică de a-l vedea pe Adrian Văncică într-un rol dramatic și profund, diferit de orice altceva a făcut până acum. Cu siguranță, acesta este un film de neratat pentru toți iubitorii de cinema din România.