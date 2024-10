Trendul de pe TikTok a cucerit România. Ce sunt therienii: Oameni care se consideră animale au început să iasă în parcuri

A trecut ceva timp de când pe internet vedeam imagini din SUA sau din alte țări în care apăreau oameni care se considerau animale și ieșeau deghizați în câini sau pisici pe stradă.

Ei bine, iată că acest trend a devenit popular și în România, iar mai mulți tineri s-au făcut remarcați în ultima perioadă în timp ce merg prin parcurile din țara noastră în patru labe și se comportă ca animale.

O fată care se consideră pisică a apărut în parc

Jurnaliștii de la Arad Online au scris recent despre therieni, oamenii care se identifică drept animale, notând că aceștia au fost văzuți în unele parcuri din oraș. Mai mult decât atât, o femeie a descris cum a decurs întâlnirea cu o „pisică”.

„M-am speriat, în faţa mea era un fel de creatură… Nici nu ştiu cum să o numesc… S-a apropiat mai tare, când mi-am dat seama că este de fapt o fată, în jur de 16-18 ani, care se identifica drept pisică. Avea o coadă, avea mustaţă, avea mască de pisică şi se comporta ca o pisică: mergea în patru labe. Câinele meu s-a speriat, a început să latre, iar ea a făcut cum fac pisicile: a început să miaune la el, a început să-l zgârie. La un moment dat s-a pus pe iarbă tot ca pisica, pe jos, a început să-şi lingă labele. Când a plecat, a fost un stâlp şi s-a frecat de stâlp cum se freacă de obicei pisicile.

M-am speriat mai ales pentru copiii din parc. Cum poate un părinte să-i explice copilului ce este acea creatură? M-am documentat pe internet, să aflu mai multe despre ceea ce am văzut şi am găsit şi o explicaţie. Este vorba de therieni. Sunt noi apariţii, sunt persoane care se identifică în anumite animale: pisici, câini. Am văzut pe TikTok, au anumite campuri pe care le organizează. Din comentarii, am văzut că sunt multe persoane din România: din Bucureşti, Braşov, Timişoara şi Arad”, a spus o femeie.

Ce sunt therienii

Din câte se pare, therienii sunt persoane care se identifică sau cred că au o legătură specială cu un animal, având o identitate non-umană, fie în mod spiritual, fie prin comportament. Acest fenomen a luat amploare recent, inclusiv în România, devenind vizibil mai ales printre tineri.

Cei care fac parte din această comunitate nu se consideră doar admiratori ai animalelor, ci simt că într-un fel sunt ei înșiși parțial animale. Se manifestă prin gesturi și comportamente care imită anumite specii, iar pentru unii, această identitate poate avea o semnificație profundă legată de spiritualitate sau introspecție personală.

Comportamentul therienilor include adesea adoptarea de gesturi specifice unor animale, cum ar fi mimarea unor sunete sau posturi asociate acestora. De exemplu, un therian care se identifică cu un lup ar putea simți nevoia să se comporte într-un mod similar, precum să se așeze ca un lup sau să scoată sunete care îl imită.

Ce spun psihologii

Acest fenomen a atras atenția sociologilor și psihologilor, unii dintre aceștia analizând impactul psihologic și social pe care îl are asupra persoanelor implicate. În anumite cazuri, comunitatea este privită cu suspiciune sau neînțelegere din partea celor din exterior, fiind adesea considerată excentrică sau ciudată, mai ales din cauza comportamentelor neobișnuite pe care le afișează în public​.

„Din păcate, tinerii nu au un set de valori în copilărie la care să se raporteze. Şi ei internalizează, experenţiază personalitatea animalelor. Identitatea de sine sau cum ne vedem noi se referă la cum ne percepem pe noi înşine, cum evaluăm propriile noastre caracteristici fizice, cognitive, sociale, spirituale, emoţionale. Aceşti copii au, pur şi simplu, o imagine de sine deteriorată. Imaginea de sine ajută, de fapt, să testăm realitatea, să evaluăm realitatea. Dacă copilul are o imagine de sine eronată, deteriorată, lipsindu-i un set de valori, normal că şi rezultatul evaluării realităţii va fi unul deteriorat.

Înainte de toate, copiii ar fi bine să fie învăţaţi să-şi accepte originile, familia. Consider că toate aceste fenomene care duc la deteriorarea identităţii personale provin din deteriorarea sau anularea celulei de bază: familia. Familia, de fapt cunoaşterea originilor, duce la formarea identităţii de sine, a identităţii personale. Dacă lăsăm un copil să se dezvolte pe o cale denaturată, deteriorată şi-i obligăm pe ceilalţi copii să asiste la aceste comportamente îi invităm de fapt să încalce şi ei, la rândul lor, reguli, să devină un grup social cu lipsă de valori, cu un profil psiho-moral deteriorat”, a spus pentru sursa citată psihologul Ramona Pantea.