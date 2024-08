Sportiva care a primit zero puncte la JO de la Paris și a devenit gluma internetului, Raygun, reacționează: „Nu mi-am dat seama că voi deschide ușa pentru atât de multă ură”

Raygun, sportiva australiană cunoscută sub numele real Rachael Gunn, a vorbit pentru prima dată după ce a devenit subiectul unei controverse virale în urma participării sale la Jocurile Olimpice de la Paris. Aceasta a ajuns rapid în centrul atenției internaționale nu doar pentru performanța sa, dar și pentru reacțiile dure primite online, devenind o „vedetă virală” în mod neașteptat.

Controversa și petiția care a adunat zeci de mii de semnături

Raygun s-a confruntat cu critici dure după ce o petiție lansată online a adunat peste 50.000 de semnături, acuzând-o de manipularea procesului de selecție pentru Jocurile Olimpice. Petiția a pus sub semnul întrebării „echitatea și integritatea” procesului de selecție, insinuând că aceasta ar fi fost avantajată în mod nejustificat. Soțul ei a fost, de asemenea, implicat în acuzații, iar valul de ură a crescut rapid în mediul online.

Cu toate acestea, acuzațiile au fost dezmințite la scurt timp după lansarea petiției. Comitetul Olimpic Australian (AOC) a condamnat vehement inițiativa, apărând-o pe Raygun și subliniind faptul că procesul de selecție a fost corect și transparent.

Raygun răspunde criticilor și își exprimă recunoștința

Într-un interviu recent, Raygun a vorbit deschis despre experiențele sale și despre impactul devastator pe care l-a avut ura online asupra ei. „Vreau să încep doar prin a mulțumi tuturor oamenilor care m-au susținut. Apreciez foarte mult pozitivitatea și mă bucur că am reușit să aduc puțină bucurie în viețile voastre. Asta am sperat”, a declarat ea.

Ea a continuat să reflecteze asupra reacțiilor negative care au venit odată cu popularitatea sa virală: „Nu mi-am dat seama că asta ar deschide ușa atât de multă ură, care, sincer, a fost destul de devastatoare. Am ieșit acolo și m-am distrat. Am luat-o foarte în serios și m-am pregătit intens pentru Jocurile Olimpice, dând tot ce am avut mai bun. Sunt onorată să fi făcut parte din echipa olimpică a Australiei și să fiu implicată în debutul olimpic al lui Breaking”.

Raygun a făcut, de asemenea, referire la confuzia din jurul punctajului ei: „Un fapt distractiv pentru tine: nu există puncte în Breaking. Dacă vrei să vezi cum m-am comparat cu adversarii mei, poți să vezi de fapt procentajele arbitrilor pe cele cinci criterii pe Olympics.com”.

Reacțiile familiei și comunității

Nu doar Raygun a fost afectată de valul de ură online, ci și familia și prietenii ei. Într-o postare pe rețelele de socializare, socrul ei, Andrew Free, a intervenit pentru a o apăra. El a subliniat că arbitrii, deși ar fi trebuit să evalueze mai multe aspecte ale prestației, nu au apreciat pe deplin originalitatea și muzicalitatea lui Raygun, ceea ce a dus la un rezultat nefavorabil pentru ea.

„Deși ar trebui să marcheze cinci aspecte diferite, fiecare având aceeași pondere, în opinia mea, evident părtinitoare, nu au recompensat originalitatea și muzicalitatea, așa că ea s-a împotrivit„, a declarat acesta, adăugând că Raygun a reprezentat Australia „cu curaj și demnitate”.

Raygun a încheiat mesajul ei cerând presei și publicului să respecte confidențialitatea ei și a celor dragi: „Voi fi în Europa câteva săptămâni pentru o pauză planificată, dar aș dori să cer presei să nu-mi mai hărțuiască familia, prietenii și comunitatea Australian Breaking. Toată lumea a trecut prin multe din cauza asta, așa că vă rog să le respectați confidențialitatea”.

Participarea lui Raygun la Jocurile Olimpice de la Paris a fost un moment istoric, nu doar pentru ea, ci și pentru debutul acestui sport nou în cadrul competiției. Deși a devenit ținta criticilor și a glumelor online, reacția ei publică arată că este hotărâtă să depășească aceste momente dificile cu demnitate și recunoștință față de cei care au susținut-o.