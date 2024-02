Majorarea pensiilor cu până la 90%, o certitudine pentru mulți români în 2024. Mesajul de la Casa de Pensii pentru pensionarii din România

În 2024, pensionarii din România se pot aștepta la o creștere semnificativă a pensiilor, cu posibile majorări de până la 90%.

Această veste vine direct de la președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, care a oferit detalii importante despre recalcularea pensiilor într-un interviu recent acordat la Realitatea PLUS.

Cum se recalculează pensiile românilor, dintr-o singură etapă

Daniel Baciu a clarificat că recalcularea pensiilor va avea loc într-o singură etapă, programată pentru 1 septembrie, fără alte etape intermediare. Conform legii, pensionarii vor primi pensiile recalculate după noua formulă de calcul în luna septembrie, așa cum este stabilit în legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, aprobată în Parlament.

”La Casa Națională de Pensii noi lucrăm pentru o singură etapă, la 1 septembrie, nu există etape intermediare. Legea prevede foarte clar ca pensionarii în luna septembrie să primească toți pensiile recalculate după noua formulă de calcul care este parte din lege. Impactul bugetar a fost calculat de la începutul anului și a fost inclus în legea Bugetului Asigurările Sociale de Stat, care a fost aprobată în Parlament”, arată acesta.

Baciu a subliniat că există fonduri suficiente pentru a acoperi impactul atât al indexării pensiilor cu 13,8% începând cu 1 ianuarie, cât și al recalculării care va avea loc în ultimele patru luni ale anului. Impactul bugetar suplimentar estimat este de 10 miliarde, sumă inclusă în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

”Avem banii necesari, avem impactul cu privire la atât la indexarea care a avut loc de la 1 ianuarie cu 13,8% cât și recalcularea care va fi anul acesta decât pe 4 luni, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, care implică încă un impact suplimentar de 10 miliarde. Acesti bani sunt cuprinși în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, astfel încât la 1 septembrie oamenii vor primi pensiile recalculate”, continuă Daniel Baciu.

Cum funcționează punctele de stabilitate, importanța stagiilor de cotizare

Pentru a stimula rămânerea în activitate și prelungirea vieții active, președintele CNPP a detaliat cum vor fi acordate punctele de stabilitate pentru diferite stadii de cotizare:

0,5 puncte pentru fiecare an cuprins între 25 și 30 de ani.

0,75 puncte pentru fiecare an cuprins între 30 și 35 de ani.

1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani.

”Sunt niște tranșe din stagiile de cotizare pentru care se acordă aceste puncte de stabilitate. Și aici vorbim între 25 și 30 de ani se acordă 0,5 puncte pentru fiecare an cuprins în această perioadă, și aici vorbim între 30 și 35 de ani se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an în această perioadă, iar tot ce trece ca stagiu de cotizare după 35 de ani se acordă chiar un punct de stabilitate pentru fiecare an peste 35 de ani. Lucrurile sunt foarte clare, stabilite în lege”, spune președintele CNPP.

Aceste puncte de stabilitate se vor acorda pentru a încuraja persoanele care au grupă de muncă și un stagiu de cotizare de peste 25 de ani să rămână active pe piața muncii.

Majorări de până la 90% la pensie pentru unii români

”Cei care au grupă de muncă, evident că au un stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani. Și cei care au grupă de muncă care au un stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani, evident că vor primi și ei aceste puncte de stabilitate.

Lucrurile sunt foarte clare, prevăzută în lege, pentru că aceste puncte de stabilitate vin pentru a stimula rămânerea în activitate și prelungirea vieții active. De fapt despre asta discutăm. Să rămână foarte mulți oameni în activitate pentru a beneficia de acest bonus.

Cei care au realizat peste 25 de ani, fie că au fost în grupe normale de muncă, fie că au fost în grupe deosebite sau speciale de muncă, dacă au peste 25 de ani, toată lumea va primi aceste puncte de stabilitate. Sunt multe persoane care au ieșit la pensie și după aceea rămân în activitate pentru că le permite starea fizică, probabil că au și un loc de muncă care nu este foarte solicitant și lucrează după pensionare”, spune șeful CNPP.

Persoanele care au lucrat după pensionare și au cumulat salariu cu pensie pot solicita recalcularea pensiei pentru fiecare an lucrat în plus. Totuși, punctele de stabilitate nu se aplică pentru această perioadă. Daniel Baciu a menționat că cei care au un stagiu de muncă de 40 de ani și salarii mici vor vedea creșteri semnificative ale pensiilor, posibil chiar de 80-90%.

Această recalculare reprezintă un pas important spre recunoașterea și recompensarea contribuției pe termen lung a cetățenilor români la economia țării. Prin aceste măsuri, CNPP urmărește să încurajeze munca și să ofere un sprijin financiar substanțial pensionarilor, reflectând astfel angajamentul României pentru un sistem de pensii echitabil și sustenabil.