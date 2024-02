INTERVIU „Avatar: The Last Airbender”: Cum și-a reimaginat Netflix o poveste iubită de toți, motive ca să te uiți la cel mai nou fantasty

În cazul în care îți plac fantasy-urile și ești curios ce este nou în streaming, află că Netflix dă startul „Avatar: The Last Airbender”, un serial care are toate șansele să-ți țină atenția prizonieră.

Ceea ce este cu adevărat frumos la acest serial este faptul că nu se adresează neapărat unui segment anume de public, putând fi vizionat atât de cei mici, cât și de cei mai mari, dar cu suflete de-a pururi tinere.

Înainte să-ți povestesc despre „Avatar: The Last Airbender”, din 2024, poate că ar trebui să-ți zic (sau să-ți amintesc, dacă ești din categoria celor care respiră astfel de producții) că acest concept live-action este unul reimaginat după animația cu același nume, care a apărut pentru prima dată în anul 2005.

De ce să te uiți la acest serial de pe Netflix

În primul rând, vorbim despre un serial care, deopotrivă, te poate pune pe gânduri, dar și relaxa și am să-ți explic de îndată de ce am ales o asemenea exprimare antagonică.

Pe de-o parte, „The Last Airbender” spune o poveste simplă, cel puțin la suprafață, fiind presărat cu multe momente amuzante sau pur și simplu de o drăgălășenie ieșită din comun, iar asta i se datorează, în mare parte, tânărului actor Gordon Cormier, cel ce îi dă viață lui Aang, personajul central al serialului.

Totuși, producția reprezintă un pic mai mult decât atât, fiind dacă vrei, o „remasterizare” a realității în care trăim. Explorează subiecte sensibile ale psihologiei umane, cât și contextul geopolitic sensibil prin care pot trece, la un moment dat, anumite națiuni.

Interviu „Avatar: The Last Airbender” – despre prietenie și maturizare, uneori forțată

Pentru că, în data de 22 februarie 2024, Netflix lansează oficial primul sezon pentru „Avatar: The Last Airbender”, am stat de vorbă cu câțiva dintre actorii care aduc la viață personajele. Printre aceștia se numără Daniel Dae Kim, Ken Lueng, Lizzy Yu, Gordon Cormier, Ian Ousley, Kiwawentiio sau Paul Sun-Hyung Lee.

Playtech: Gordon, ce te-a atras la rolul pe care îl joci în „Avatar: The Last Airbender”?

Gordon Cormier (Aang): Ce m-a încântat cel mai mult este călătoria emoțională pe care a făcut-o. Mi-a plăcut să văd cum personajul meu începe să-și ia în serios responsabilitățile. Nu mai are prieteni, nu mai are familie, dar el trebuie să fie Avatarul.

Playtech: Aang este, practic, un copil, la fel ca tine. Vezi vreo asemănare între tine și personajul pe care îl interpretezi?

Gordon Cormier: Da, văd asemănări. Aang are parte de câteva momente întunecate. El are 12 ani, eu am acum 14 ani, dar mă comport încă ca la 12, și simt multe similitudini între noi, ceea ce m-a făcut să mă atașez de personaj.

Playtech: Ian, crezi că personajul pe care îl interpretezi reprezintă o metaforă pentru toți adolescenții din lume care trebuie să aibă grijă de frații mai mici pentru că părinții nu pot sau nu vor să facă asta?

Ian Ousley (Sokka): Desigur, asta e exact prin ceea ce trece Sokka. A crescut mai repede decât trebuia și și-a dorit să fie protectorul tribului. El crede că o protejează pe Katara, încercând să o împiedice să-și folosească puterile unice.

Se întâmplă, la un moment dat, ceva interesant în serial, care arată legătura dintre nevoia de a proteja și conflictul care răsare atunci când își vede sora mai mică devenind cu adevărat puternică, mult mai puternică decât el, ceea ce nu-i place foarte mult.

Playtech: Kiwawentiio, ce ți-a rămas în minte de la filmări, există o întâmplare anume care te-a făcut să râzi?

Kiwawentiio: Am râs mult pe platoul de filmare. În mare parte datorită lui Ian (râde). Iubesc anumite zile de filmare, mai ales atunci când filmăm pe Appa. Îmi amintes că, într-o zi, la un moment dat, eram undeva sus, de unde am fi putut coborâ extrem de greu.

Așteptam sus în timp ce încercau să repare anumite lucruri pe platou și ne-au zis să nu coborâm de unde eram poziționați vreun sfert de oră.

…Jumătate de oră mai târziu, noi tot acolo eram, într-un spațiu extrem de mic, pe o șa gigant, pe care abia aveam loc să ne mișcăm. Atunci ne-am dat seama că am devenit o familie, eram apropiați la propriu. „Mută-ți picioarele mai încolo că nu am loc!”, ne tot ziceam. (râd toți)

Ian Ousley: Spațiul nu era mare deloc. Picioarele mele erau unde nu trebuie și auzeam: „N-am loc de tine, n-am loc de tine” și era așa de cald, muream de cald în costumele alea, acolo. Era să murim dar a fost frumos! (râde)

Interviu „Avatar: The Last Airbender” – despre nesiguranță și decizii

Playtech: Seria „Avatar: The Last Airbender” prezintă teme ca izbăvirea, evoluția personală și prietenia. Cum crezi că se raportează toate aceste valori la lumea lui 2024?

Ken Lueng (Commander Zhao): Știi, lumea din 2024 este plină de informație sau, mai bine zis, de „foamea” de claritate și informație precisă. Oamenii vor ca totul să le fie explicat cum trebuie.

Cred că serialul nostru deschide oportunitatea de a explora ce trebuie să facem atunci când nu știm ce să facem și cred că asta se aplica mult mai bine pe ceea ce simțim cu adevărat în interiorul nostru, atunci când vorbim despre nesiguranță.

Adevărul este că habar nu avem de ce suntem noi aici (n.r. pe Pământ). Acestea sunt, dacă vrei, întrebări existențiale universale pe care serialul încearcă să le abordeze. Într-o lume în care toată lumea vrea informații precise, serialul ne arată perspective oneste.

Lizzy Yu (Azula): Există sentimentul aparent al faptului că lumea este atât de mare, mult mai mare ca tine, iar asta se aplică mai abitir pe internet, pe rețelele de socializare și cred că Aang simte asta din plin. Ce răspuns bun am dat! (râde)

Playtech: Își dorește Comandantul Zhao să preia conducerea?

Ken Lueng: Da, desigur! Nu neapărat că vrea să preia conducerea, mai degrabă crede că răspunde unei chemări cosmice. Crede că îi este destinat din punct de vedere divin să facă asta. Așadar, caută în mod constant semne potrivit cărora acest lucru este adevărat.

Din senin, într-o zi, Iroh și Zuko apar la ușa lui și atunci îi este întărită credința, vede acest lucru ca pe un semn.

Pe parcursul sezonului se întâmple și alte lucruri, ca de exemplu o scrisoare de la Zuko din care află că va fi ajutat de aceasta. Aceste semne mici îi confirmă că este îndreptățit să preia conducerea. Are sentimentul ăsta.

Playtech: Dar este el un om de care celorlalți trebuie să le fie frică?

Ken Lueng: Cred că da, mai ales atunci când vine vorba despre împlinirea dorințelor sale.

Interviu „Avatar: The Last Airbender” – despre „foamea” de putere

Playtech.ro: Personajul Unchiul Iroh este unul destul de controversat, de vreme ce nu îți dai seama chiar imediat dacă este un om bun sau nu. Este Iroh un personaj negativ sau unul pozitiv, dar care a avut ghinionul să trăiască într-un mediu toxic?

Paul Sun-Hyung Lee (Uncle Iroh): Asta este o întrebare bună. Pentru cei care nu știu subiectul serialului, Unchiul Iroh poate fi enigmatic. Există indicii că nu îi convine neapărat cu ceea ce face Națiunea Focului.

Este un personaj destul de complex. El ar fi fost menit să fie următorul Lord al Focului, dar după ce suferă o pierdere imensă într-o luptă, unde și-a pierdut unicul fiu, renunță la tron și-l lasă pe fratele său, Ozai, să preia puterea (n.r. arată înspre Daniel Dae Kim).

Alege să meargă în exil cu nepotul său cel mai mic și îi devine acestuia un fel de tată surogat. Îl ghidează, îi dă sfaturi de viață.

Se află, într-adevăr, într-un mediu toxic, dar încearcă atât cât poate să minimizeze suferințele, dând dovadă de compasiune, atunci când vorbim despre nepotul său, pe care încearcă să-l facă să înțeleagă cine este și ce vrea.

Playtech: În regula, mulțumesc frumos! Daniel, cum te-ai pregătit pentru a interpreta rolul Lordului Focului? A fost greu să intri în pielea unui conducător nemilos? Mai mult, poate fi Ozai o variantă a vreunui conducător din 2024?

Daniel Dae Kim (Fire Lord Ozai): Cred că avem parte de versiuni ale lui Ozai în zilele noastre, da. Știi, există mai multe straturi atunci când vorbim despre dictatură și megalomanie, despre foamea pentru putere și cred că este fascinant să-l analizăm pe Ozai în acest concext.

Ce anume împinge o persoană să vrea să fie stăpânul lumii, să-și sacrifice familia pentru asta, să distrugă mediul încojurător? Acestea nu sunt întrebări teoretice, ci chiar practice. Dacă te uiți în jurul nostru, vei observa același fel de dinamică.

Playtech.ro: O ultimă întrebare, tot pentru Daniel. Din perspectiva actoricească, cum reușești să menții echilibru dintre fidelitatea față de materialul sursă și noutate?

Daniel Dae Kim: Știi, am jucat în piese care au fost jucate de atâtea ori înaintea mea, fie că vorbim despre ceva scris de Chehov, Shakespeare, sau oricare alta.

Te întrebi, ca actor, de fiecare dată: „Cum poți aborda povestea aducând, în același timp, ceva nou, unic, care să fie al tău?”.

Pentru mine, faptul că sunt părinte m-a ajutat să-mi dau seama cum trebuie să-l modelez pe Ozai. M-am întrebat, la rândul meu, despre modalitatea ideală de a-mi crește copiii.

Aveam să devin o mână de fier sau aveam să îi las pe ei să-și descopere pasiunile, propria călătorie. Asemenea realității, să ne gândim la Zuko (fiica lui Ozai). Sunt multe aspecte la Zuko care n-au nicio legătură cu Ozai, adesea se opune metodelor tatălui ei. Tocmai de aceea Iroh este atât de important pentru că îl ajută pe Ozai.

Soția mea și cu mine ne-am pus, la un moment dat, aceleași întrebări. Cum putem să ne îndrumăm și protejăm copiii, cine este „polițistul bun” și cine este „polițistul rău”? Cred că și Ozai și-a pus aceleași întrebări, numai că a ales căi diferite care au ajuns să-i afecteze copiii.

