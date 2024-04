Femeia care a dat de permis de 960 de ori și a cheltuit o avere pentru asta. Carnetul de șoferi i-a adus o mașină și a devenit vedetă națională

Dacă perseverența este cheia succesului, atunci Cha Sa-soon, o femeie de 69 de ani din Coreea de Sud, este exemplul perfect. După 960 de încercări și aproape 12.500 de euro cheltuiți, ea a reușit să obțină permisul de conducere, devenind o vedetă națională și inspirație pentru mulți.

O luptă de lungă durată

Cha Sa-soon a încercat pentru prima dată să obțină permisul de conducere în aprilie 2005. Nu a renunțat după primul eșec, ci a continuat să dea testul scris aproape zilnic, cinci zile pe săptămână, timp de trei ani. Acest efort continuu a însumat 780 de încercări doar pentru partea scrisă a examenului. Ulterior, și-a redus frecvența la doar două încercări pe săptămână, până când, în cele din urmă, a reușit să treacă testul scris, scrie Dailymail.

Examenul practic a fost, de asemenea, o provocare, Cha Sa-soon încercând de zece ori până să îl treacă. În total, a avut nevoie de 960 de încercări pentru a putea fi mândra posesoră a unui permis de conducere.

Motivația din spatele perseverenței

Dorința ei de a obține permisul nu era motivată doar de capriciu, ci de o necesitate practică: Cha avea nevoie de permis pentru a-și putea desfășura afacerea cu vânzare de legume. Cheltuielile legate de obținerea permisului au fost semnificative, dar determinarea ei a fost și mai mare.

Reacția instructorului și răsplata neașteptată

Instructorul său de conducere a descris momentul obținerii permisului drept unul de ușurare și bucurie colectivă: „Când a obținut în sfârșit permisul, am ieșit cu toții să o aplaudăm și am îmbrățișat-o, oferindu-i flori. Am simțit ca și cum o povară uriașă a căzut de pe spatele nostru. Nu avusesem curajul să-i spunem să renunțe, pentru că ea continua să încerce.”

Răsplata pentru tenacitatea ei a venit sub formă de recunoaștere națională și un cadou generos de la Hyundai, care i-a oferit un vehicul nou în valoare de aproape 13.000 de euro. Povestea ei a inspirat chiar și o reclamă pentru marca auto.

Reacții mixte și lecții de viață

Reapariția poveștii sale pe Reddit a stârnit reacții variate, de la scepticism la admirație. Unii utilizatori s-au arătat îngrijorați de siguranța în trafic, în timp ce alții au văzut în Cha Sa-soon un exemplu de determinare: „Și să fie o lecție, oameni buni, să nu renunțați niciodată.”

Cha Sa-soon rămâne un simbol al perseverenței și al credinței că, cu suficientă voință, orice obstacol poate fi depășit, chiar și obținerea unui permis de conducere după 960 de încercări.