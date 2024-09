Cum a ars Biserica Neagră din Brașov. Un clopot de 6 tone, o bijuterie gotică și o orgă unică în Europa

Biserica Neagră, un monument emblematic al Brașovului, este nu doar un loc de cult, ci și un simbol al istoriei tumultuoase a orașului și al credinței comunității locale. Construită în stil gotic, această biserică impunătoare atrage anual mii de vizitatori, dornici să descopere istoria sa fascinantă și arhitectura sa remarcabilă. În acest articol, vom explora originile, arhitectura, evenimentele importante și semnificația culturală a Bisericii Negre.

Originea și construcția Bisericii Negre

Istoria Bisericii Negre începe în secolul al XIV-lea, când, în anul 1383, a fost construită o biserică mai mică pe locul actualei Biserici Negre.

Aceasta a fost inițial dedicată Sfintei Maria, fiind folosită de comunitatea sașilor din Brașov. Construcția actualei biserici a început în anul 1477, fiind realizată în stil gotic, un stil arhitectural caracterizat prin arce ascuțite, contraforturi și feronerie elaborate.

Lucrările au fost realizate în etape, iar finalizarea bisericii a avut loc în anul 1559. Aceasta a fost o perioadă tumultoasă, marcată de conflicte politice și religioase, dar și de dezvoltarea economică a orașului.

Biserica a fost construită din piatră și cărămidă, iar numele de „Biserica Neagră” provine de la culoarea sa întunecată, rezultată în urma incendiului devastator din 1689, care a afectat întreaga zonă a Brașovului.

O bijuterie a arhitecturii gotice

Biserica Neagră este cea mai mare biserică gotică din România, având o lungime de aproximativ 89 de metri și o înălțime de 30 de metri.

Designul său gotic impresionant este evidențiat de feronerie elegantă, contraforturi masive și arce înalte, care conferă clădirii un aspect impunător.

Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale bisericii este altarul său, care este realizat din lemn sculptat, cu detalii intricate și o iconografie bogată.

Interiorul bisericii este la fel de impresionant ca exteriorul. O caracteristică distinctivă este organul, construit de un meșter german în anul 1839, care este unul dintre cele mai mari organe din România. Acesta are peste 4000 de țevi și este folosit atât pentru liturghii, cât și pentru concerte de muzică clasică.

De asemenea, biserica adăpostește o colecție de tapisuri, sculpturi și picturi deosebite, care oferă o imagine asupra bogăției culturale și spirituale a comunității sașilor.

Orgă unică în Europa de Est

Cu siguranță, piesa de rezistență, cea care captează atenția vizitatorilor Bisericii Negre este orga Buchholz din interior, care datează de acum 179 de ani.

Maestrul care dă viaţă celebrei orgi este Steffen Schlandt. Uriașa pianină a fost construită în anul 1839 de Carl August Buchholz, iar un lucru interesant este faptul că superbul instrument muzical nu a fost modificat absolut deloc, de-a lungul decadelor.

Materialele folosite pentru construirea orgii sunt de cea mai bună calitate. Clapele sunt acoperite cu fildeş, cele superioare sunt din lemn de abanos, iar numerele celor 76 de registre sunt inscripţionate pe porţelan şi acoperite cu sticlă.

Orga are 3.993 de tuburi distribuite pe 84 de rânduri, patru manuale şi un pedalier. Cel mai mare tub are nouă metri, cel mai mic tub are doi metri. Orga mecanică Buchholz, din Biserica Neagră, este cea mai mare orgă funcţională din sud-estul Europei şi este unică.

„Acest instrument reprezintă, într-adevăr, posibilitatea unei viziuni asupra secolului al XIX-lea. Când cineva vine la noi şi cântă pe acest instrument, aude secolul XIX. Pe acest instrument s-au cântat foarte multe slujbe care au avut loc în Biserica Neagră, dar şi în cinstea unor oaspeţi de seamă, începând cu Împăratul Germaniei, care a venit la Biserica Neagră la începutul secolului al XX-lea, şi pentru numeroase delegaţii din multe ţări“, a spus Steffen Schlandt.

Clopot de peste şase tone

La Biserica Neagră se află cel mai mare clopot din România, un clopot din bronz care cântăreşte 6.300 de kilograme. Acesta a fost făurit în 1858 de către meşterul Johann Andraschowsky din Cluj.

”Urcarea boancănului în turn s-a făcut cu foarte mari greutăţi şi a trebuit să se construiască un car anume care să suporte greutatea lui.”, declara faimosul filolog şi istoric Sextil Puşcariu în însemnările sale despre Biserica Neagră şi momentul montării clopotului.

Evenimente importante din istoria Bisericii Negre

De-a lungul secolelor, Biserica Neagră a fost martora unor evenimente istorice importante. Unul dintre cele mai semnificative momente a fost incendiul din 1689, când mare parte din oraș a fost distrusă.

Biserica a suferit daune severe, iar refacerea sa a durat mai bine de un deceniu. În urma restaurării, biserica a fost din nou inaugurată, devenind un simbol al renașterii și al rezilienței comunității.

Un alt moment semnificativ a fost reforma protestantă din secolul al XVI-lea, când Biserica Neagră a devenit un important centru al reformei în Transilvania.

De atunci, biserica a fost locul de întâlnire al comunității protestante, iar în prezent, este afiliată Bisericii Evanghelice C.A. din România.

Biserica Neagră și comunitatea locală

Biserica Neagră a fost dintotdeauna un loc important pentru comunitatea sașilor din Brașov, dar și pentru alți locuitori ai orașului. Aceasta a fost un centru spiritual și cultural, unde au avut loc numeroase evenimente religioase, dar și activități culturale.

De-a lungul anilor, biserica a găzduit concerte, expoziții de artă și alte evenimente culturale, consolidând astfel legătura dintre credință și cultură.

Biserica Neagră este, de asemenea, un loc de pelerinaj pentru mulți credincioși, care vin să participe la slujbe și să se roage. Arhitectura sa impunătoare și atmosfera sa solemnă oferă un cadru propice pentru reflecție și spiritualitate.

Una dintre cele mai mari atracții turistice din Brașov

Biserica Neagră este una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Brașov, atrăgând anual mii de turiști din întreaga lume.

Vizitatorii sunt impresionați nu doar de frumusețea arhitecturală a bisericii, ci și de bogăția istorică și culturală pe care o reprezintă.

Tururile ghidate oferă informații detaliate despre istoria și arhitectura bisericii, iar vizitatorii au ocazia să admire organul și să exploreze interiorul impresionant.

În plus, Biserica Neagră găzduiește în fiecare an evenimente culturale, precum concerte de muzică sacră și festivaluri de muzică clasică, contribuind astfel la viața culturală a orașului.

Aceste evenimente atrag nu doar localnici, ci și turiști, făcând din Biserica Neagră un centru de cultură și spiritualitate.

Conservarea și restaurarea Bisericii Negre

De-a lungul anilor, Biserica Neagră a beneficiat de mai multe lucrări de restaurare pentru a păstra frumusețea și integritatea sa arhitecturală.

Aceste lucrări sunt esențiale pentru conservarea patrimoniului cultural al Brașovului și pentru asigurarea unui mediu propice pentru activitățile religioase și culturale.

În ultimele decenii, au fost efectuate lucrări de restaurare a picturilor murale, a mobilierului și a altor elemente decorative, pentru a asigura conservarea acestora pentru generațiile viitoare.

Aceste inițiative sunt sprijinite de comunitatea locală, dar și de organizații internaționale care luptă pentru conservarea patrimoniului cultural.

Biserica Neagră din Brașov este mai mult decât o simplă biserică; este un simbol al istoriei, culturii și credinței comunității locale.

Cu o istorie bogată care se întinde pe mai multe secole, aceasta a fost martoră la numeroase evenimente importante și a influențat profund viața spirituală și culturală a orașului.

Arhitectura sa impresionantă, împreună cu bogăția artistică și istorică, face din Biserica Neagră un loc de neuitat pentru vizitatori și un centru vital pentru comunitate.

Prin eforturile de conservare și restaurare, Biserica Neagră va continua să inspire și să aducă oamenii împreună în numele credinței și culturii pentru mulți ani de acum înainte.