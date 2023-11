Cristi Borcea a dezvăluit cum a făcut avere. Unde ascundea banii și cum a pierdut de două ori tot ce agonisise: ”Atunci am rămas fără 500.000 de dolari”

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, este un prosper om de afaceri cu zeci de milioane de euro în conturi. El a dezvăluit recent că nu a avut niciodată probleme cu banii, dar a avut și perioade grele în care a pierdut tot ce agonisise. Câți bani a avut la Revoluție.

Din ce a făcut bani Cristi Borcea

Cristi Borcea a fost director-sportiv, director-executiv, președinte și acționar al echipei Dinamo, perioadă în care echipa a câștigat patru campionate, șase Cupe și două Supercupe, dar nu și-a îndeplinit marele vis: să-i vadă pe ”câinii” în Champions League. În urmă cu 11 ani, el a decis să se retragă din fotbal,

Omul de afaceri a dezvăluit, de curând, cum a făcut avere. Cristi Borcea nu s-a ferit niciodată să spună că a făcut foarte mulți bani din vânzarea de butelii, încă din perioada comunismului. Mai mult, acesta a mărturisit că Revoluția din 1989 la prins cu 512.000 de lei.

”Eu am intrat în acest domeniu pe timpul lui Ceaușescu. Încă de atunci am fost gestionar de butelii. Asta a fost afacerea mea, iar voi râdeați de mine. Am fost la Procesul Etapei și niște fete mi-au adus butelii și am spus că nu îmi este rușine, că de aici îmi fac banii”, a declarat Cristi Borcea, în podcastul ”Tare de Tot cu Viorel Grigoroiu”.

Bani ascunși în tapițeria mașinii și în bibliotecă în loc de cărți

Fostul șef din Șefan cel Mare a mai dezvăuit că ascundea banii în tapițeria mașinii și în bibliotecă în perioada comunismului, când țara era condusă de Nicolae Ceaușescu, pentru a nu rămâne fără ei.

”Nu aveai unde să-i ții! Atunci dacă te prindea primeai închisoare pe viață, că spuneau că ai subminat economia națională. Nu aveam probleme financiare în familie. Tata lucra la Antefrig și aveam de toate. Și mașină, și televizor color. Când a venit Țălnar la mine în casă, după anii 90, și am deschis biblioteca, a văzut că nu am cărți, ci bani. Țălnar a ieșit din casă! Mă întreba dacă nu am spart o bancă”, a adăugat Cristi Borcea.

Cristi Borcea a ajuns la o avere estimată de Forbes la 90 de milioane de euro, dar a mărturisit că a trecut și el prin două momente foarte grele în care a pierdut tot ce agonisise. La Caritas și în perioada în care vindea țigări.

”Au fost două momente în viața mea când am rămas fără bani. Prima oară la Caritas, în 1992 sau 1993, când am băgat multe sute de mii de dolari, iar atunci am vândut ce mai aveam de valoare și am luat-o de la început cu buteliile. Al doilea moment a fost când am adus țigări, iar atunci am pierdut 500.000 de dolari, că atunci se aduceau multe țigări de contrabandă și eu am lucrat legal. Eu îl luam cu 270 de lei pachetul era în piață cam 100 de lei”, a mai spus fostul acționar al lui Dinamo.

Cristi Borcea, condamnat de două ori

În martie 2014, Cristi Borcea a fost condamnat la șase ani și jumătate de închisoare în ”Dosarul Transferurilor” pentru deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune. A fost eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava la începutul lunii iulie 2018, după ce a ispășit puțin peste patru ani de închisoare.

În februarie 2019 a fost din nou condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în ”Dosarul Retrocedărilor”, alături de Dragoș Săvulescu și Radu Mazăre.

El a fost acuzat de procurorii DNA că a prejudiciat statul român şi municipiul Constanţa cu aproximativ 28 de milioane de euro. A fost eliberat în noiembrie 2019, după nouă luni.