Băutura din România care face furori în Arabia Saudită. Este servită în toate localurile de fițe și a devenit un trend în consum

Băutura care în prezent este printre preferata locuitorilor din Arabia Saudită provine din România. Ceea ce este interesant constă în faptul că aceasta a ajuns să fie vândută în localurile high-class din țară, având o cerere foarte mare.

Schimbul cultural este cunsocut în întreaga lume, astfel că dacă la rândul nostru, am împrumutat multe rețete din bucătăriile orientale, preparatele românești se bucură de același succes în țările din regiunea respectivă. În prezent, o băutură de proveniență românească poate fi regăsite în meniurile din Arabia Saudită.

Un jurnalist român, Mircea Meșter a descoperit în călătoria sa din Arabia Saudită acest lucru, astfel că băutura respectivă, în ciuda numelui ciudat, pare să se bucure de un real succes. Într-o postare pe Facebook, bărbatul a povestit că s-a oprit la o cafenea pentru a-și cumpăra o cafea, însă o altă băutură i-a atras atenția. Romanian Latte conține chiar și un igredient special, potrivit spuselor angajatului de acolo.

„Am oprit azi la un coffee shop de fițe din Arabia Saudită. Am cerut un espresso. În timp ce se căznea băiatul ăla să stoarcă boabele, mi-au căzut ochii pe meniu. Unde am paralizat. ROMANIAN LATTE. Brother, stai așa, cancel espresso, vreau Romanian Latte. Are gust de sarmale, e cu mămăligă cu lapte, se mănâncă cu cozonac?

— A, da, e una dintre specialitățile noastre, e cu nucă de cocos.”, potrivit postării jurnalistului.