Toți românii născuți înainte de 1980 trebuie să știe. Este pentru binele poporului: în ce constă controlul medical de prevenție

Persoanele în etate trebuie să își facă controale periodice, ca să elimine riscul de apariție a bolilor cronice. Controlul medical de prevenție ar duce la diagnosticarea timpurie a unei boli și tratarea acesteia din timp.

Astfel, în Contractul-cadru al medicilor de familie cu CNAS în vigoare este stipulat un pachet preventiv pentru adultul sub 40 de ani, precum și pentru adultul peste 40 de ani.

„Este vorba despre adultul fără risc, sub 40 de ani, în pachetul de prevenție fiind inclus un set de analize și un consult preventiv o dată la 3 ani. La pacientul sub 40 de ani la care se depistează factorul de risc, dar nu este bolnav, se fac consultul și analizele o dată pe an, iar pentru adultul peste 40 de ani, pachetul de prevenție conține consultul și analize anuale. Pachetul de analize este unul standard, de bază, pentru principalele organe ale corpului și care au efect de depistare dacă ceva nu este în regulă. Iar dacă ceva nu este în regulă, deja pacientul respectiv este suspect de o boală și se fac analizele pentru suspiciunea respectivă”, a precizat dr. Anca Bălan, medic de familie, vicepreședintele Societății Naționale pentru Medicina Familiei, citată de Adevărul.