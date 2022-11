Black Friday 2022 este în toi. Cu alte cuvinte, dacă ai așteptat tot anul să-ți cumperi un televizor bun la un preț la fel de bun, de la eMag, acum e șansa ta.

În speranța că îți vom face viața un pic mai ușoară, ți-am făcut o listă de televizoare pe care le poți cumpăra de la eMag, de Black Friday, după cum vei vedea în cele ce urmează.

Ce televizoare poți cumpăra de la eMag, de Black Fiday 2022

Dacă nu ai mulți bani, însă nici nu vrei să faci rabat de la calitate, poți miza pe un televizor Horizon Smart Android. Din capul locului, ar trebui să știi că acesta este un televizor smart Android, cu o diagonală generoasă de 108 cm, 4K ultra HD, din clasa G. Conform descrierii, vei beneficia de o imagine clară, iar culorile sunt vii, însă realiste. Partea bună este că poți oricând descărca aplicații ca Netflix, HBO Go, YouTube, Prime Vide, Spotify, Google Movies & TV, etc, pentru a te bucura mai abitir de avantajele entertainmentului.

Dacă nu ești chiar atât de pretențios, poți să te întorci la origini, achiziționând de Black Friday 2022 un televizor LED Diamant, cu diagonală de 80 cm, HD, din clasa E. La fel ca în cazul primului exemplu din această listă, îl găsești la super preț.

O a treia variantă pe care o poți lua în calcul este să cumperi la preț redus televizorul Philips LED The One, 108 cm, Smart Android, 4K Ultra HD, Clasa G. Are un design modern și se potrivește chiar și celor mai pretențioși dintre pretențioși.

Iar dacă Phillips nu este pentru tine, ori poate nu vrei un smart, ai putea să mizezi pe un alt clasic, de la Samsung, de data aceasta. Televizorul Samsung de 80 cm HD LED, din clasa F are un preț foarte bun, la rândul lui.

Nu în ultimul rând, televizorul LED Smart Star-Light, 80 cm, 32DM6600, HD, Clasa F, pare a fi varianta de compromis între un preț scăzut considerabil de Black Friday 2022 și calitate.

eMag se pregătește de Black Friday 2022 cu un ghid stufos pe care îl puteți accesa la această adresă. Dacă nu ai aflat deja, evenimentul de reduceri din acest an este programat vineri, 11 noiembrie.