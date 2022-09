Cât costă iPhone 14 și iPhone 14 Pro în România: este disponibil oficial, iar românii s-au îngrămădit să-l cumpere

Nici nu s-a lansat bine în SUA, iar noua familie de dispozitive iPhone 14 este disponibilă și pe meleaguri mioritice. Cu această ocazie, poți ști exact cât costă iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max.

În România, mai mulți comercianți au ajuns deja să aibă întreaga familie de smartphone-uri Apple la vânzare, începând cu iStyle – Apple Premium Reseller în România. Odată cu iPhone 14, compania a pus la vânzare și noile ceasuri inteligente din Cupertino, Apple Watch Series 8. Ca referință, este prima oară când țara noastră a fost inclusă în primul val de livrări al companiei conduse de Tim Cook, odată cu țările din Occident și SUA.

”Este primul an în care România este inclusă în primul val de lansări, ceea ce înseamnă că publicul din România are acces o dată cu toate țările din Vest și nu mai este nevoie de un timp de așteptare îndelungat cum era până în anul acesta. Este o bucurie pentru noi toți, cei care suntem implicați semi-direct. Acest lucru înseamnă că avem o piață care contează, înseamnă că ne-am dezvoltat în ultimii ani, atât noim la iSTYLE, cât și piața în general. Merităm să fim acolo și mă bucur pentru clienți că pot avea acest beneficiu”, a spus Dragoș Vrînceanu, Retail Manager iSTYLE România.

În ceea ce privește interesul românilor pentru noile telefoane Apple, conform aceluiași oficial iStyle, precomenzile au crescut cu 50% față de acum un an. ”Sunt mai multe precomenzi decât anul trecut, aproximativ cu 50%. Mare parte din ele le-am livrat deja începând de ieri (n.red. 15 septembrie), Urmează să livrăm și către clienții magazinelor, ce am livrat până acum a fost pentru clienții din online. Există interes la precomandă și pentru noua variantă Plus, dar, în general, la lansări publicul este interesat de variantele Pro și Pro Max, urmând ca apoi interesul să se mute către modelele mai accesibile. Așa a fost până acum”, precizează managerul.