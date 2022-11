Black Friday la eMag 2022 – reducerile la televizoare care dispar imediat

Au trecut câteva ore de când a început Black Friday 2022 și trebuie să vezi cele mai bune oferte pentru produsele de care ai nevoie.

eMAG este cu siguranță cel mai cunoscut și dezvoltat magazin online din România și-ți oferă cam tot ce ai nevoie.

Mai mult, retailerul s-a pregătit de Black Friday 2022 cu un ghid stufos pe care îl poți accesa la această adresă.

Mai jos ți-am pregătit o listă de 5 televizoare peste care merită să arunci un ochi.

eMag Black Friday 2022 – cele mai bune oferte

LG OLED OLED55C21LA

Televizor LG OLED OLED55C21LA, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, Clasa G

LG C2 este un televizor incredibil pentru majoritatea utilizărilor. Tehnologia sa autoemisivă este excelentă pentru vizionarea de filme sau conținut HDR într-o cameră întunecată.

De asemenea, este mai luminos decât majoritatea panourilor OLED, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru vizionarea emisiunilor TV sau sporturi într-o cameră luminoasă, iar imaginea rămâne precisă la un unghi larg, deci este excelentă pentru o aranjare largă a scaunelor.

Are o selecție impresionantă de funcții de joc, iar lag-ul său scăzut are ca rezultat o experiență de joc fantastică.

Poate fi achiziționat de AICI.

Horizon 43HL7590U

Televizor Horizon 43HL7590U, 108 cm, Smart Android, 4K Ultra HD, LED

Horizon 43HL7590U/B este un TV complet din toate punctele de vedere și este o alegere potrivită pentru utilizatorii care optează pentru un mid-range performant.

În altă ordine de idei, faptul că vine cu integrare în ecosistemul Google nu poate decât să îi bucure pe cei care caută un hub central pentru smart home.

Poate fi cumpărat de AICI.

Diamant 32HL4330H/B

Televizor Diamant 32HL4330H/B, 80 cm, Smart, HD, LED, Clasa E

Un televizor smart, entry-level care își face treaba. Nu excelează neapărat la vreun capitol, dar nici nu suferă major. Sigur, nu este un LG sau Sony dar dacă ai nevoie de un televizor își va face liniștit treaba.

Poate fi achiziționat de AICI.

Sony 55A83J

Televizor Sony 55A83J, 138.8 cm, Smart Google TV, 4K Ultra HD, OLED, Clasa G

Sony A80J OLED este un televizor OLED de ultimă generație. Se află sub Sony A90J OLED în gama Sony 2021 și, deși există câteva dezavantaje în comparație cu modelul de ultimă generație, cum ar fi luminozitatea maximă HDR mai slabă, încă oferă o calitate uimitoare a imaginii, mai ales în camerele întunecate. Vine cu noul Google TV ca platformă inteligentă, care este aproape o versiune reproiectată a Android TV și are o mulțime de aplicații pe care le poți descărca. Are intrări HDMI 2.1 pentru jocuri 4k cu frecvență ridicată de cadre și are suport pentru rata de reîmprospătare variabilă (VRR) pentru a reduce ruperea ecranului, dar nu acceptă FreeSync.

Poate fi cumpărat de AICI.

Samsung 65S95B

Televizor Samsung 65S95B, 163 cm, Smart, 4K Ultra HD, OLED, Clasa G

Samsung S95B OLED este un televizor unic în gama Samsung. Este diferit de gama QLED a Samsung, inclusiv Samsung QN95B de ultimă generație, prin faptul că acest televizor folosește un nou panou QD-OLED. Ca și alte televizoare Samsung, folosește interfața inteligentă Tizen OS, care oferă o selecție largă de aplicații și jocuri. Există, de asemenea, un accent mare pe funcțiile de joc și acceptă lățimea de bandă HDMI 2.1 pe toate cele patru porturi și este certificat FreeSync Premium.

Poate fi achiziționat de AICI.