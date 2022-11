Black Friday 2022 la Fashion Days, Answear și About You, înainte de BF 2022 la eMag: când încep reducerile la haine, încălțăminte, accesorii

Black Friday 2022 la eMag este precedat în acest an cu câteva zile de reduceri fără precedent la Fashion Days, Answear și About You. În contextul în care milioane de români așteaptă ofertele substanțiale, ar fi bine să știi când se dă startul.

În contextul scumpirilor la energie, carburant și alimente, nu ar trebui să vină ca o surpriză majoră faptul că tot mai mulți români stau cu ochii pe reduceri ca pe butelie. Abia așteaptă să prindă o ofertă fără precedent. Dacă te încadrezi în această categorie, merită să ai în vedere că Fashion Days, Answear și About You nu se aliniază cu eMag când vine vorba de Black Friday 2022. Reducerile se publică în zile diferite.

Black Friday 2022 la Fashion Days, pe 7 noiembrie

Anul acesta, conform comunicatul Fashion Days pe subiect, vor exista reduceri la peste 2000 de piese vestimentare, încălțăminte și accesorii pentru femei, bărbați și copii, de la branduri precum Nike, GAP, Puma, UGG, Guess, Pepe Jeans London, BOSS, Esprit, adidas, Tommy Hilfiger, U.S. Polo Assn., Diesel, Liu Jo, Love Moschino, Karl Lagerfeld, Under Armour, Fossil, UGG, Trendyol, Jack & Jones, NA-KD, Levi’s, Ted Baker, Gant, Geox, Furla, EA7, Michael Kors, Emporio Armani, Timberland, Trespass, Geographical Norway și multe altele.

Ofertele vor fi disponibile de astăzi de la prima oră a dimineții, conform anunțului. „Black Friday începe anul ăsta dis de dimineață, poți face prima comandă chiar în drum spre birou sau atunci când îți savurezi în liniște cafeaua”. Cei care au aplicația de mobil instalată vor primi o notificare în acest sens.

Black Friday 2022 la Answear, în aceeași zi ca BF 2022 la eMag

Pe Answear.ro, Black Friday 2022 începe pe 11 noiembrie, în aceeași zi cu eMag. Diferența majoră constă în faptul că Answear va oferi reduceri substanțiale până pe 27 noiembrie, cu mențiunea că vor exista totuși stocuri limitate, deci ar fi bine să te grăbești.

Retailerul a anunțat că vor fi reduceri de până la 70%, iar cei care comandă din aplicație și folosesc codul” EXTRA” vor mai primi încă 10% reducere la o gamă largă de produse selecționate. În privința catalogului de produse, te poți aștepta la produse semnificativ mai ieftine de la branduri precum Tommy Hilfiger, Clarks, Big Star, Selected, Marc O’Polo, Timberland, GEOX, Jack&Jones, Tom Tailor, Broadway sau Lee Cooper. Ca bonus, de Black Friday 2022, la Answear ai transport gratuit de la 100 de lei în sus și o cutie de praline de ciocolată.

Black Friday 2022 la About You, din 10 noiembrie

Între 10 și 12 noiembrie, About You a programat 3 zile de reduceri sub egida titlului de Black Friday 2022. O săptămână mai târziu sunt programate alte oferte sub noțiunea de Black Weekend. În ceea ce privește prețurile mai mici, te poți aștepta să le găsești la articole vestimentare pentru femei, bărbați și copii de la peste 800 de branduri. Indiferent dacă te uiți după geci, rochii, pantaloni sau orice altceva, le vei găsi la preț mic din 10 noiembrie, în limita stocului disponibil.

Amatorii de Black Friday 2022 la eMag trebuie să aștepte până pe 11 noiembrie la primele ore ale dimineții, un ghid pe marginea subiectului fiind deja online la această adresă.