Black Friday 2022 la eMag, primele oferte pentru care ”vei sta la coadă”: surprizele de anul acesta

Black Friday 2022 începe peste doar câteva zile și trebuie să știi care sunt cele mai bune oferte.

eMag se pregătește de Black Friday 2022 cu un ghid stufos pe care îl puteți accesa la această adresă. Dacă nu ai aflat deja evenimentul de reduceri din acest an este programat vineri, 11 noiembrie.

Retailerul a publicat în aplicația sa primele produse care vor fi disponibile la reducere de Black Friday 2022, iar altele urmează să fie anunțate în cursul săptămânii.

Magazinul se așteaptă să aibă vânzări de 639 de milioane de lei, iar potrivit lui Tudor Manea, CEO eMAG, vânzările de Black Friday înseamnă pentru eMAG vânzări într-o singură zi, cât într-o lună.

Clienții ar trebui să aibă coletele până pe 25 noiembrie.

Primele oferte arată din nou faptul că eMag este unul dintre retailerii care pot să afișeze oferte din orice categorie. Cu alte cuvinte, oricine indiferent că vrei să cumperi un cadou pentru cei dragi sau ai nevoie de ceva, cu siguranță o să găsești acel produs în catalogul eMag.

Black Friday 2022: care sunt ofertele

Televizor Horizon LED, 108 cm, la 799 de lei

Combină frigorifică Samsung, 340 l, la 1700 de lei, redusă de la 2600 de lei

Aspirator fără sac Rowenta Compact are un preț de Black Friday 2022 de 299 de lei

Detergent capsule Ariel All in One vine cu o reducere de 35% și are un preț de 89 de lei

Gel Spumant Bioderma ABCDerm se vinde la 34 de lei

Apa de Toaletă Hugo Boss Hugo Dark – 99 de lei

Set 4 scaune bucătărie Kring Kai la 279 de lei, redus de la 499 de le

Saltea ortopedică Kring Comfort la 369 de lei

Bormașină pe acumulator Bosch se vinde la 199 de lei

Ceas Fossil cu cadran Mother of are un preț special de Black Friday de 239 de lei față de prețul normal de 722 de lei

Bicicletă fitness Kondition 399 de lei

Geacă Geo Norway pentru bărbați la 149 de lei, redusă de la 492 de lei