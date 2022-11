Black Friday 2022 la eMag – anunțul pe care îl așteaptă toți românii vine, în mod surprinzător, de la FAN Courier

Oficialul a insistat asupra faptului că noul hub de la Cluj Napoca și extinderea celui de la Brașov vor facilita o rețea de distribuție ”mai agilă”, prin livrarea semnificativ mai matinală a coletelor în orașele de destinație. În plus, livrările vor fi facilitate și de rețeaua de lockere FANbox, o investiție de 10 milioane de euro care se va reflecta în aproximativ 1000 de lockere în toate orașele mari până la jumătatea anului viitor. Momentan, au fost instalate aproximativ 400 astfel de unități.

”FANbox vine să ia presiunea din partea de ”last mile” a rețelei, fiind ultima zonă în care nu am fi putut gestiona creșterile foarte rapide. Pentru că un curier, are o capacitate de livrare limitată, chiar dacă cu ceva vreme înainte de momentul Black Friday se adaugă noi resurse, capacitatea tot devine limitată. Rețeaua de FANbox împreună cu rețeaua de puncte pick-up/drop off pe care o avem de mai mulți ani și pe care continuăm să o dezvoltăm, vine să ia presiunea de pe zona de last mile. Acest lucru înseamnă la nivel de consumator că a dori să primești comanda într-un locker sau într-un punct de acces îți permite să ai flexibilitate și să nu mai depinzi de momentul în care curierul vine să facă livrarea la ușă. În ansamblu, acest lucru face ca experiența consumatorului să fie una mai bună și încurajeze, să contribuie la creșterea numărului de comenzi și la vânzarea efectivă pe care o au sellerii noștri pe site”, a explicat managerul.

Ca referință, eMag se pregătește de Black Friday 2022 cu un ghid stufos pe care îl puteți accesa la această adresă. Dacă nu ați aflat deja, evenimentul de reduceri din acest an este programat vineri, 11 noiembrie.