Zici că eMAG golește fix azi: reducerile colosale pentru toți românii

eMAG are o campanie splendidă cu reduceri pe măsura așteptărilor. Poți prinde acum o mulțime de produse cu preț redus.

Când vine vorba de reducerile eMAG, cele mai multe sunt adunate în campanii dedicate, cum e cazul acum cu Valentine’s Day, iar catalogul complet e aici. Din toată lista aceea imensă am extras câteva dintre cele mai bune reduceri ca să știi de ce să profiți.

Laptopuri și telefoane la preț mic la eMAG acum

Un telefon care nu poate fi ratat: Samsung Galaxy S20 FE. Are ecran de 6,5 inci, 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un sistem excelent cu trei camere. Iar bateria este de 4.500 mAh. Prinzi reducerea aici

Un laptop decent pentru educație online sau ca dispozitiv pentru filme și seriale e acum de la ASUS. Are ecran de 15,6 inci, 4 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Îl prinzi la preț mai mic aici

În catalogul eMAG de Valentine’s Day există și un Oppo Reno 4Z pe care nu-l poți rata. Are ecran de 6,57 inci, 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Iar bateria e considerabilă: 4.000 mAh. Îl poți cumpăra acum cu prețul mai bun

Acer are, în oferta eMAG, un laptop cu AMD Ryzen 3. Are și ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Iar acum a ajuns să coste decent

Nu lipsește din actuala campanie și un Xiaomi Mi 10T Lite cu ecran de 6,67 inci Full HD+, 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și o baterie considerabilă de 4.820 mAh. Îl prinzi la reducere aici

Are și ASUS un laptop cu AMD Ryzen 3. E vorba de un model cu ecran de 15,6 inci Full HD, 4 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Îl prinzi aici cu reducere

eMAG are în ofertă și un Oppo A72 cu ecran de 6,5 inci Full HD+, 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și baterie de 5.000 mAh. Are și un sistem util de camere foto, cu un senzor de 48 megapixeli pentru majoritatea imaginilor. Are și prețul deosebit acum