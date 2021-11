eMAG vine cu o veste fabuloasă pentru românii care se pregătesc de Vinerea Neagră. Retailerul a postat primele produse care intră în categoria reducerilor de Black Friday, astfel că poți beneficia de cele mai tari reduceri ale momentului.

În data de 12 noiembrie, magazinul eMAG va da startul celor mai tari reduceri din an. Cu toate acestea, magazinul eMAG a făcut deja publice câteva produse care te vor aștepta la cele mai bune prețuri în această vineri, 12 noiembrie 2021.

Astfel, poți cumpăra bormașina Bosch Professional de 12 V, cu doi acumulatori încorporați de 2Ah și o valiză profesională la un preț redus. Verifică prețul inițial AICI.

Cei care se bucură de o bere rece după o zi grea de muncă, vor putea cumpăra un pachet de 24 de sticle la 355 ml de Corona Extra. Prețul inițial, AICI.

Află care sunt prețul primelor produse eMAG în Vinerea Neagră

Oferta de produse include și scaunul de birou ergonomic Kring New Fit la un preț extraordinar. Verifică prețul actual AICI.

Pentru a putea beneficia de detergentul capsule Ariel All in One, așteaptă ziua de Black Friday pentru a le cumpăra la un preț redus. Vei beneficia de 104 spălări și două pachete a câte 52 de capsule fiecare. Prețul inițial, AICI.

Pentru cei care vor să aibă mereu grijă de ei și să poarte un parfum bun, pot beneficia de o reducere de 50% AICI la apa de toaletă Hugo Boss Bottled Night de Bărbați la 100 de ml. Pentru a te convinge de reducere, verifică prețul inițial AICI.

Produsele cosmetice dar și parfumurile intră, de asemenea, în promoția de Black Friday. Astfel, femeile care doresc o nouă apă de parfum vor putea achiziționa Hugo Boss Femme de 75 de ml la un preț redus la jumătate. Verifică care este prețul inițial și convinge-te că reducerea este reală, AICI.