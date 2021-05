Top 24 seriale românești care au rămas în istoria televiziunilor românești

Foarte mare parte dintre noi le-am privit, am așteptat cu sufletul la gură următorul episod sau poate am fost dezamăgiți de deznodământul episodului anterior. Cu siguranță cu toții vă amintiți de cele mai celebre seriale românești, iar noi am pregătit un top 24 seriale românești care au rămas în istorie, special pentru tine.

Cele mai cunoscute seriale românești care te-au prins în fața micului ecran

1. Vacanța Mare

Serialul de comedie a fost difuzat de către postul PRO TV începând cu anul 1999, până în anul 2007. Vacanța Mare a fost un grup umoristic românesc, format în 1988 de Dan Sava, Mugur Mihăescu, Radu Pietreanu, Felix Sava și Dan Ștefănescu. Serialul a fost difuzat la ore de maximă audiență la sfârșit de săptămână. A rivalizat cu serialul Divertis, difuzat de postul de televiziune Antena 1, pe același tronson orar. Fiecare episod al serialului dura 60 de minute, fiind împărțit în două segmente. Primul segment a cuprins mai multe formate, sub diverse titluri ca ”Râdeți cu oameni ca noi”, ”Spectacol Vacanța Mare”, ”Vacanța Mare laiv”, ”Garcea”, ”Stăpânii manelelor” (o copie adaptată a serialului Mica Britanie produs de BBC) etc. Cea de-a doua jumătate a fost rezervată segmentului ”Leana și Costel”, acțiunea petrecându-se în satul Sadova, cu excepția sezonului în care ”Leana și Costel la oraș” se desfășoară în București. Între anii 2001-2002, serialul avea un public TV de peste 2,2 milioane, o audiență apropiată de cea a meciurilor de fotbal cu mare miză ale echipelor românești. La începutul anului 2007, Vacanța Mare s-a mutat de la Pro TV la Kanal D. Prima de instalare a fost de 300.000 de euro, dar contractul a încetat în aprilie 2009. Televiziunea mai difuzează, ocazional, episoadele filmate.

2. La bloc

Serialul tv românesc a fost produs din anul 2002 și până în anul 2007 de către MediaPro Pictures. A fost difuzat de PRO TV ani de zile, apoi de către Acasă TV. Serialul a fost inspirat din umorul vremurilor respective, de pe ”scara blocului”. Serialul ”La bloc” a fost creat, scris și regizat de către Răzvan Andrei, Radu Dragomir, Dragoș Moștenescu și Răzvan Săvescu. S-au muncit 2.620 de ore la filmarea lui, în 13 sezoane, cu 525 de episoade, 6 ani de producție, 270 de ore de emisie și 1 copil născut în direct. Filmările echipei pentru acest serial au avut loc dimineața, de la 8:30, până spre orele 22 respectiv 23 seara. Serialul e construit în jurul a 2 personaje a căror existență este centrată in jurul spațiului în care locuiesc: Nelu Curcă și Costel Jurcă. Primul este taximetrist iar al doilea este gestionar. Alături de soțiile lor, Suzi, respectiv, Lilli, cei doi visează la o viață mai bună și la o îmbogățire rapidă. Stilul lor unic nu lasă prea mult loc bunelor maniere, stil specific și societății din ziua de azi.

3. Trăsniții sau Trăsniți din NATO

Este cel mai longeviv sitcom din lume difuzat de Prima TV, reușind să depășească până și serialul ”The Simpsons”. Celebra Carte a Recordurilor Guinness a oferit un certificat echipei serialului care are, în total, peste 2.000 de episoade. Serialul a fost difuzat sub 3 denumiri ușor diferite: „Trăsniţi în N.A.T.O.“, „Trăsniţi din N.A.T.O.“ şi „Trăsniţii“. Primul episod a fost difuzat începând cu data de 20 septembrie 2003. Serialul prezenta cu umor peripeţiile soldaţilor români înregimentaţi în prima unitate N.A.T.O. de pe teritoriul României. Acțiunea urmărește viața personajelor: Mârlanu Ferdinand, Chiorete Ilarie, Pupăză G. Grigoraș, Costel Gogoașe, Vandame Cucu, Ema Cucu, Mateescu, Poponeț, Teo Diliman, Sofia, Betty și Frosa Gogoașe Patronul. În primele 2 sezoane ale serialului, soldații vor să se îmbogățească, să obțină grade mari și să aibă succes în dragoste. Din sezonul 9, când soldații și-au aruncat unitatea în aer și au fost dați afară, soldații și-au început viața civilă sub o nouă denumire – „Trăsniţi din N.A.T.O.“ Din sezonul 13, serialul rămâne doar cu numele „Trăsniţii“, până în anul 2020, când producătorii au decis să spună stop. Serialul a ajuns la sezonul cu numărul 34 și filmările s-au încheiat, oficial, pe data de 4 noiembrie 2020.

4. Numai iubirea

Este prima telenovelă românească produsă de Media Pro Pictures. Premiera serialului a avut loc pe data de 2 octombrie 2004 și a fost difuzată pe posturile de televiziune Acasă TV și Pro TV, primul fiind specializat în difuzarea de telenovele. Ideea acestei telenovele aparține fostului director executiv al postului Acasă TV, Ruxandra Ion care a fost și producător general. Echipa a fost în întregime românească, formată din scenaristul Eugen Patriche, producătorii Ruxandra Ion și Andrei Boncea, regizorii Anatol Reghintovschi și Iura Luncașu, până la actori și echipa tehnică. Telenovela este formată din 100 de episoade, cu o durată de 60 de minute fiecare. Imaginea a fost semnată de Bebe Cojocaru, coloana sonoră de Florin Sever, iar piesa „Numai iubirea” este interpretată de celebrul artist de muzică latino Pepe. Costumele au fost realizate de Dana Săvuică. Din distribuție reamintim actori celebri ca: Alexandru Papadopol, Bianca Neagu, Oana Zăvoranu, Dan Bordeianu, Adela Popescu, Corina Dănilă și mulți alții.

5. Băieți buni

Este un serial dramă de producție românească difuzat în perioada 24 aprilie 2005 – 12 iunie 2005 și realizat în studiourile Media Pro Pictures. A fost creat de Andrei Boncea și difuzat de postul de televiziune Pro TV. Serialul ”Băieți buni” prezintă viața de stradă din România. Serialul a avut foarte mare succes și datorită faptului că în coloana sonoră a peliculei s-a regăsit și cântecul „Străzile”, unul din hit-urile formației BUG Mafia. ”Băieți buni” conține 8 episoade cu o durată de aproximativ 50, realizate într-o notă serioasă și presărate pe alocuri și cu momente comice. La succesul acestui serial au contribuit actori celebri ca Florin Călinescu, Dragoș Bucur și Ștefan Bănica Jr. Printre actorii debutanți care și-au căutat faima în lumea filmului din România s-a numărat, cu această ocazie, și Cabral Ibacka sau Răzvan Vasilescu. Din păcate, asemănarea prea mare a secției de poliție din serial cu cea a unei din America, și nu din România, i-a cam supărat pe fani. Serialul s-a bucurat de un succes mare, dar scurt.

6. Lacrimi de iubire

Este un serial TV din România ce a debutat pe data de 19 septembrie 2005 pe postul Acasă TV. Filmările au fost realizate la studiourile MediaPro Pictures Buftea sub bagheta deja celebrei Ruxandra Ion și a lui Iura Luncașu. ”Lacrimi de iubire” a fost difuzat timp de 8 luni, având în total un număr de 200 de episoade. Fiecare episod are o durată de 45-55 de minute. În vara anului 2006 a fost produs și un film cu același nume. Succesul telenovelei a ajuns și în țări precum Bosnia și Muntenegru, Republica Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Kazahstan, Kargazstan și/sau Azerbaidjan. Tema muzicală principală se numește „Lacrimi de Iubire”. La final se cântă „Doar Tu”, ambele piese fiind cântate de Adela Popescu și se regăsesc pe albumul ”Lacrimi de iubire”. Printre numele grele din distribuție se numără actorii Adela Popescu, Dan Bordeianu, Lucian Viziru, Nicole Gheorghiu, Constantin Cotimanis, Carmen Tănase, Elvira Deatcu sau Mihaela Bărluțiu. Acțiunea principală se concentrează asupra familiei Varlam, una dintre cele mai bogate din România.

7. Secretul Mariei

Este prima telenovelă românească ce a fost coprodusă de La Dolce Vita Productions și Intact Production.. Serialul a fost difuzat pe postul de televiziune Antena 1 între anii 2005 și 2006, având un total de 115 episoade. Fiecare episod are o durată de 60 de minute. Temă muzicală de început se numește ”Secretul Mariei” și este interpretată de Smiley și Delia. Serialul a înregistrat cote maxime de audiență, audiențe ce nu au mai fost egalate până în acest moment de nici o altă telenovelă românească. La realizarea lui a lucrat o echipă formată din profesioniști români de prima mână, alături de o echipă străină. A fost regizat de Enrique Acosta, iar scenariul a fost scris special pentru piața românească de către Claudio Lacelli, după un scenariu original argentinian. Povestea telenovelei orbitează în jurul vieții gemenelor Maria și Lorena, care sunt gemene identice. Cele două fete au personalități complet diferite și acest lucru le-a făcut să ajungă în puncte diametral opuse în viață.

8. Păcatele Evei

Este o telenovelă difuzată pe Acasă TV în anul 2005. Este produsă de celebra Ruxandra Ion, supranumită și ”Mama telenovelelor românești”, cu ajutorul MediaPro Pictures. Serialul este format din doar 1 singur sezon ce conține 45 de episoade. fiecare episod are o durată de 50 de minute. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Oana Zăvoranu și Alexandru Papadopol. Din distribuție mai fac parte și: Diana Dumitrescu, Lili Sandu, Razvan Fodor, Maria Dinulescu, Pavel Bartoș, Bianca Neagu, Tora Vasilescu și mulți alții. Succesul a fost de scurtă durată, din păcate.

9. Mondenii

Este un serial de parodie produs de Paprika și difuzat între anii 2006 și 2014 de Prima TV. Primul episod a fost difuzat pe 5 septembrie 2006, având o durată de 30 de minute. Are 6 sezoane cu un număr total de 114 episoade. 5 actori intră în pielea personajelor mondene din România: Mirela Zeța, Andreea Grămoșteanu, Mihai Bendeac, Dragoṣ Stoica și Angel Popescu. Serialul ”Mondenii” a fost difuzat, de asemenea, în Statele Unite ale Americii în anul 2007 și în Italia, în anul 2008. Cele mai prezente personaje ale serialului au fost: Andreea Marin Bănică, Ștefan Bănică Jr., Gigi Becali, Mihaela Tatu, Mihaela Rădulescu, Traian Băsescu, Elena Udrea, Marian Vanghelie, Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, Mircea Solcanu, Nikita, Diana Munteanu, Simona Sensual, Ionuț Dolănescu, Simona Pătruleasa, Andreea Esca, Leonard Doroftei, Cristian Tudor Popescu și Magda Ciumac. Din al doilea sezon, difuzat începând cu data de 13 septembrie 2007, apar rubricile: „Știri Mondene“, „Zodiac Monden“, „Bucătăria Mondenă“, „Teleshopping“ și „Te crezi mai prost decât un repetent de clasa 1?“

10. Inimă de țigan

Este o telenovelă românească difuzată de postul Acasă TV în perioada 1 octombrie 2007-1 iunie 2008. Serialul are 126 de episoade, în total, și a fost urmat de serialul ”Regina”, serialul ”State de România”, serialul ”Moștenirea” și filmul de lung-metraj ”State de România, student la Sorbona”. Telenovela a avut mare succes și în alte țări ca: Bosnia și Herțegovina, Croația și Muntenegru sau în America Latină, în Columbia, Guatemala, Costa Rica, Chile, Bolivia etc. Din distribuție fac parte actorii: Denis Ștefan, Andreea Pătrașcu, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Gheorghe Visu, Carmen Tănase, Florin Zamfirescu, Florina Cercel, Vlad Zamfirescu și mulți alții.

11. Îngerașii

Este un serial românesc, o comedie romantică, ce a fost difuzat pe Acasă TV, în perioada anilor 2008-2009. ”Îngerașii” a fost creat de Ruxandra Ion cu ajutorul MediaPro Pictures. Serialul are 2 sezoane cu un număr total de 175 de episoade normale, plus 40 de episoade speciale. Perioada de difuzare este de 100 de minute. Serialul reprezintă povestea Reginei Damian și a celor 2 copii ai ei, Flacăra Damian și Costel Damian. Celor trei li se alătură Tudor Apostol, noua „bonă”, și fiica sa, Mirela Apostol. Din distribuție fac parte actorii: Adela Popescu, Ioan Isaiu, Jennifer Dumitrașcu, Ionut Bora, Lili Sanbouef, Răzvan Fodor, Mihai Petre, Dana Dembinski Medeleanu, Rodica Popescu Bitănescu, Marian Râlea sau Dana Rogoz. Coloana sonoră a serialului se numește „Îngerașii” și este cântată de Adela Popescu împreună cu Jennifer. Piesa este compusă de Florin Grozea de la trupa Hi-Q. Comedia romantică a avut mare succes și în America Latină.

12. Regina

Este o telenovelă românească produsă de celebra Ruxandra Ion și Alex Cseh pentru postul Acasă TV. A fost produs cu ajutorul MediaPro Pictures și regizat de Iura Luncașu. ”Regina” are 2 sezoane și un număr total de 160 de episoade. Fiecare episod are o durată de 75 de minute de difuzare. Continuă serialul ”Inimă de țigan” și spune povestea de dragoste a lui Cosmin și a Reginei. Sunt doi tineri țigani ce locuiesc în șatra lui Aurică. Din distribuție fac parte actori ca: Diana Dumitrescu, Bogdan Albulescu, Andreea Ibacka, Denis Ștefan, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Dan Condurache, Florina Cercel, Lucian Viziru, Augustin Viziru, Ioana Ginghină, Mihai Călin sau Loredana Groza. Serialul ”Regina” este urmat de serialul ”State de România, student la Sorbona”.

13. Aniela

Este un serial TV dramă produs de Promance și Media Pro. Premiera a avut loc pe 14 septembrie 2009 la Acasă TV. ”Aniela” are 2 sezoane cu un număr total de 118 episoade. Fiecare episod are 90 de minute de difuzare. Serialul tip dramă a fost primit foarte bine de publicul din România. Primul episod a avut o audiență de peste 1.300.000 de telespectatori. În primele 2 săptămâni de difuzare, a fost cel mai urmărit serial tv. A fost regizat de Iura Luncașu, Alex Fotea, Bogdan Dumitrescu și Mihai Brătilă. Personajul principal al serialului este Aniela Elefterios, interpretată de Adela Popescu. Fata trăiește o viață de vis până când tatăl ei moare. Mama ei vinde apoi casa în care locuiau și un conac, mutânduse apoi la palat la Vulturesco. ”Aniela a devenit” cea mai urmărită producție românească difuzată în rândul publicului cu studii superioare. Serialul a fost urmat de ”Iubire și Onoare”.

14. State de România

Este serialul de televiziune de comedie care continuă telenovela ”Regina”. A fost produs de MediaPro Pictures și a fost difuzat pe Pro TV în anii 2009-2010. A avut un singur sezon, cu un număr total de 118 episoade. Fiecare episod are o perioadă de difuzare de 44 de minute. Protagoniștii principali sunt interpretați de Gheorghe Visu și Carmen Tănase, iar co-protagoniști de Doinița Oancea și Octavian Strunilă. În rolurile antagonice se află Constantin Cotimanis și Alexandra Ignat. Din distribuție mai fac parte și actorii: Cabral, Dana Rogoz, Ion Dichiseanu, Babi Minune, Carmen Ionescu, Liviu Vârciu, Tora Vasilescu, Vladimir Găitan, Maria Teslaru sau Cosmina Dobrota.

15. Iubire și Onoare

Este o telenovelă românească produsă de celebra Ruxandra Ion și MediaPro Pictures pentru postul Acasă TV. Serialul a fost difuzat în perioada 20 septembrie 2010 – 24 iunie 2011, are 2 sezoane și un număr total de 140 de episoade. Fiecare episod are o perioadă de difuzare de 50 de minute. A fost regizat de Iura Luncașu, Alex Fotea, Bogdan Dumitrescu, Camelia Popa și Adrian Tapciuc. Serialul prezintă povestea iubirii dintre o româncă și un șeic din Emiratul Beled el Nur. Subiectul principal este crima de onoare, foarte frecventă încă în unele state arabe. Din distribuție fac parte actori ca: Radu Vâlcan, Mădălina Drăghici, Diana Dumitrescu, Augustin Viziru, Adela Popescu sau Răzvan Fodor. A fost difuzat în țări precum: Ecuador, America, Venezuela, Franta, Rusia, Peru și Kazakhstan.

16. Moștenirea

Este un serial românesc realizat de Ruxandra Ion, mama telenovelelor românești, și MediaPro Pictures. A fost difuzat pe Pro TV din toamna anului 2010 până spre finele primăverii 2011 și este continuarea serialului ”State de România”. Serialul are un număr de 2 sezoane, cu un total de 105 episoade. Fiecare episod are o durată de 60 de minute. Coloana sonoră se numește ”Iubi Iubi” și este cântată de Andreea Bălan. Din distribuție fac parte actori ca: Ramona Hanganu, Costin Sforaru, Gheorghe Visu și Carmen Tănase. În rolurile antagonice îi amintim pe: Cristina Cepraga, Costi Diță și Cristi Iacob.

17. Narcisa sălbatică sau ”Narcisa. Iubiri nelegiuite”

Este o telenovelă românească ce a fost difuzată în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2011, pe postul TV Antena 1. Are, în total, 3 sezoane, ultimul fiind început pe 5 septembrie 2011. S-a terminat câteva luni mai târziu, fiind și ultimul sezon al serialului care are un număr total de 141 de episoade. Fiecare episod are o durată de difuzare de 60 de minute. ”Narcisa sălbatică” a fost produs de Giuliano Doman, regizat de Catrinel Danaiata, Mihai Bauman, Sebastian Voinea și scris de scenaristul Gabriel Corrado. Din distribuție fac parte actorii: Gabriel Duțu, Alina Pușcaș, Nicole Duțu, Vladimir Drăghia, Antonia Ionescu Micu, Cristian Popa, Ion Haiduc sau Tania Budi.

18. Pariu cu viața

Este primul serial muzical românesc difuzat pe Pro TV. A fost creat de Ruxandra Ion și MediaPro Pictures, cu ajutorul regizorilor Iura Luncașu, Alex Fotea și Alex Borundel. Primul episod a avut debutul pe 12 septembrie 2011, iar ultimul pe 25 iunie 2013. Are 4 sezoane, cu un total de 57 de episoare. Fiecare episod are o perioadă de difuzare de 120 de minute. Serialul are în prim-plan povestea de dragoste dintre doi elevi aflați în ultimul an la Colegiul Național de Arte din București. Din distribuție fac parte Alina Eremia, Dorian Popa, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Carmen Tănase, Elvira Deatcu, Radu Gabriel, Adela Popescu, Radu Vâlcan sau Sore Mihalache. A câștigat de două ori premiile ”Premiile TV Mania” pentru ”Cel mai bun serial românesc, în anii 2012 și 2013. ”Pariu cu viața” a fost difuzat și în țări ca Bolivia, Italia, Mexic sau Moldova. Serialul a fost urmat de ”O nouă viață”.

19. Las Fierbinți

Este un serial de comedie românesc ce a debutat la data de 1 martie 2012 și rulează și în prezent. Este, la ora actuală, serialul de succes al postului PRO TV. Până în prezent, ”Las Fierbinți” are un număr de 17 sezoane, cu un total de 349 de episoade. Fiecare episod are o durată de difuzare de 60 de minute. Serialul este produs de Andrei Boncea și Cristina Dobrițoiu și regizat de Dragoș Buliga și Constantin Popescu. Tema muzicală este compusă de Mihai Mărgineanu, care are și rol în serial. Din distribuția serialului amintim actori ca: Gheorghe Ifrim, Costi Diță, Mihai Bobonete, Mihai Rait Dragomir, Ion Ionuț Ciocia, Marius Chivu, Leonid Doni, Ecaterina Ladin, Anca Dumitra, Adrian Văncică, Cuzin Toma, Mihai Mărgineanu, Mirela Oprișor.

20. Fructul oprit

Este o dramă psihologică ce a fost realizată de o casă de producție externă pentru televiziunea Antena 1. ”Fructul oprit” a avut premiera pe data de 15 ianuarie 2018, iar ultimul episod a fost difuzat pe data de 19 iunie 2019. A fost regizat de Ruxandra Ion și Radu Grigore, cu ajutorul Intact Media Group. Serialul are 2 sezoane, cu un număr total de 63 de episoade. Din distribuție fac parte actorii: Carmen Tănase, Michaela Prosan, Petru Păun, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Adrian Titieni, Marian Râlea sau Alina Chivulescu. Primul sezon al serialului are la baza o adaptare liberă a romanului Așk-ı Memnu de Halit Ziya Ușaklıgil, din 1900, acțiunea fiind plasată în București, Snagov și Istanbul-ul modern.

21. VLAD

Este un serial TV românesc ce rulează și în prezent. A avut premiera pe 25 februarie 2019 pe PRO TV și este primul serial românesc realizat la standarde cinematografice care este o adaptare a serialului turcesc Ezel. A fost regizat de Jesus del Cerro, iar acțiunea are loc în Grecia și România. Vlad are, până în prezent, 3 sezoane, al patrulea urmând să fie filmat de anul acesta, cel mai probabil. În total, serialul are 30 de episoade fiecare cu o durată de 90 de minute. Din distribuție fac parte actorii Anghel Damian, Adrian Nartea, Andrei Aradits, Emilian Oprea, Bebe Cotimanis, Olimpia Melinte, Diana Sar, Monica Bârlădeanu, Ion Haiduc, Dan Condurache și mulți alții.

22. Sacrificiul

Este un serial tip dramă produs de Ruxandra Ion și difuzat pe postul de televiziune Antena 1. Producția a fost începută în mai 2019, în diferite locații din București, Snagov și Mogoșoaia. Primul episod a fost difuzat pe data de 11 septembrie 2019, iar ultimul episod pe data de 10 decembrie 2020. Serialul are 2 sezoane, cu un număr total de 56 de episoade. Fiecare episod are o perioadă de difuzare de 110 minute. Scenariul a fost realizat de Ruxandra Ion, Simona Macovei și Radu Grigore. Din distribuție fac parte actori ca:

Oana Cârmaciu, Denis Hanganu, Daniel Nuță, Julia Marcan, Maia Morgenstern, Claudiu Istodor, Adriana Trandafir, Mihai Gruia Sandu, Ana Ciontea, Marian Râlea, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Doinița Oancea, Michaela Prosan, Alexandru Ion, Andrei Barbu, Tudor Roșu, Ioana Blaj, Ana Crețu, Dorian Popa și Oana Zăvoranu.

23. Profu’

Este un serial românesc de comedie și dramă difuzat de Pro TV. A debutat pe data de10 septembrie 2019. Personajul principal este un profesor nonconformist care are un stil de predare plăcut elevilor. Acesta se implică și în viața personală a lor, devenind prietenul elevilor săi. Coloana sonoră aparține HaHaHa Production și Mihai Corporan. Serialul este realizat cu sprijinul Guvernului României. Până în prezent, serialul are un singur sezon cu un total de 10 episoade. În 2020, Pro TV a reînnoit serialul pentru al doilea sezon. Fiecare episod are o durată de 45 de minute. Din distribuție fac parte actori ca Andi Vasluianu, Aida Economu, Gabriel Radu, Doru Cătănescu, Juno, Robert Dobre sau Virgil Ianțu.

24. Umbre

Este un serial dramă românească produsă de televiziunea de HBO din România. A fost difuzat, prima oară, pe data de 28 decembrie 2014. Serialul are un total de 3 sezoane, cu 21 de episoade. Episoadele din primul sezon au o durată de difuzare de 45 de minute, iar cele din sezonul 2 și 3 au o durată de 60 de minute. Creatorii sunt Bogdan Mirică și Igor Cobileanski. Serialul prezintă povestea taximetristului Relu care este recuperator pentru un mafiot local. Nu mulți apropiați știu cu ce se ocupă, de fapt. Din distribuție fac parte actorii Șerban Pavlu, Maria Obretin, Andreea Vasile, Andi Vasluianu, Diana Cavallioti, Dorel Vișan, Doru Ana, Stefan Velniciuc, Mădălina Craiu, Gabriel Huian.