Telemunca ia amploare, din nou. Ce-ți trebuie pentru a lucra de oriunde în lume

În baza restricțiilor actuale, telemunca ia din nou amploare, astfel că tot mai mulți angajați trebuie să revină la biroul de acasă. Află care sunt lucrurile necesare pentru a putea lucra de oriunde sau pentru a-ți face spațiul destinat muncii cât mai confortabil la tine acasă.

Pentru că mulți angajați sunt nevoiți să lucreze de acasă, sunt și persoane care aleg să plece în călătorii și totodată să lucreze. Cu toate acestea, orele petrecute în fața laptopurilor pot deveni inconfortabile, iar dispozitivele insuficiente. Astfel, am creat o listă cu lucrurile de care ai avea nevoie pentru a fi un nomad digital cu adevărat.

În primul rând vei avea nevoie de un birou pentru a lucra atunci când te afli în tranzit sau poate atunci când stai în pat. Acest lucru se poate rezolva foarte ușor cu ajutorul unei mese de laptop pliabile. Acest tip de produs te va ajuta să îți menții coatele într-o poziție bună. Totodată, cu ajutorul unei astfel de mese, laptopul va fi la nivelul ochilor tăi, fără a cauza probleme pe viitor.

Totodată, în cazul în care vei alege să lucrezi de la biroul de acasă, un suport de monitor ar putea fi foarte benefic. Asfel, în afara faptului că spațiul ocupat va fi mai mic, totodată vei putea ridica ecranul la înălțimea necesară, lăsându-te să îți creezi configurația ergonomică a biroului.

În momentul în care utilizezi un laptop și un monitor suficient de mare, pentru a putea sta la distanță ar fi necesară un kit de tastatură și mouse wireless. Indiferent de alegerea făcută, cu siguranță vei avea o mobilitate mult mai mare când vei utiliza astfel de dispozitive. Pentru un plus de confort este recomandat ca atunci când stai la birou să ai sub picioare un covor. În afara faptului că acesta păstrează căldura, totodată îți va da și un plus de confort.

Tot pentru confortul tău și sănătatea organismului, poți apela la o pernă lombară. Aceasta te va ajuta să îți menții o poziție corectă a spatelui pe întreaga durată a programului de muncă. Avantajele acestei perne sunt nenumărate, iar o investiție în acest sens îți va aduce mai multe beneficii pe termen lung.

Gadgeturile de care ai nevoie când telemunca ia din nou amploare

Căștile cu tehnologia de anulare a zgomotului te pot ajuta să te concentrez cu adevărat la proiectul la care lucrezi. Indiferent că ești în deplasare sau că ești acasă acolo unde poate o altă persoană se uită la televizor, acest dispozitiv se va dovedi a fi foarte util în ceea ce privește randamentul la locul de muncă.

Vederea este și ea importantă astfel că privitul pentru o perioadă îndelungată în monitor, îți poate afecta vederea. În acest sens este recomandat să porți o pereche de ochelari de protecție pentru blocarea luminii albastre. Ochelarii vor impiedica deteriorarea celulelor retiniene care poate duce la formarea cataractei.

Internetul este probabil unul dintre cele mai importante elemente în ceea ce privește telemunca. Chiar dacă acasă beneficiezi de un router wireless sau în camera de hotel, uneori semnalul poate fi prea slab din cauza pereților groși. Asigură-te că te echipezi cu un router portabil și totodată, că vei avea la îndemână și o baterie externă care se alimentează cu energie solară.

Ai grijă ca tot timpul când te afli în deplasare să ai la tine și o soluție de rezervă precum o tabletă. Aceasta te poate scoate din încurcătură foarte ușor atunci când laptopul rămâne fără baterie sau poate are o defecțiune tehnică neașteptată. Indiferent unde alegi să lucrezi, echipează-te în așa fel încât să ai parte de tot confortul și totodată să beneficiezi de tehnologia necesară pentru a-ți putea duce proiectul de la muncă la bun sfârșit.