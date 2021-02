Surpriza dimineții de la eMAG: le dă la preț de nimic chiar acum. Îți iei telefon nou fără bătăi de cap

eMAG a început în forță februarie. A pus pe site o campanie nouă de reduceri și sunt câteva laptopuri și telefoane numai bune de luat, chiar dacă acestea nu sunt vedetele acestei campanii.

Magazinul s-a pregătit, cu o campanie de reduceri, pentru Valentine’s Day. Catalogul complet cu tot ce oferă eMAG acum e aici, iar mai jos ai o listă cu telefoane numai bune pentru tine, pentru ea sau pentru el.

Telefoane cu preț bun la eMAG acum

La preț deosebit e acum Nokia 2.4 cu ecran de 6,5 inci HD+, 32 GB spațiu de stocare și 2 GB memorie RAM. Dar mai importantă e bateria: 4.500 mAh, așa că n-ai griji cu autonomia. Iar acum prețul e excelent

eMAG are în ofertă și un Oppo A72 cu ecran de 6,5 inci Full HD+, 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și baterie de 5.000 mAh. Are și un sistem util de camere foto, cu un senzor de 48 megapixeli pentru majoritatea imaginilor. Are și prețul deosebit acum

Nu lipsește din actuala campanie și un Xiaomi Mi 10T Lite cu ecran de 6,67 inci Full HD+, 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și o baterie considerabilă de 4.820 mAh. Îl prinzi la reducere aici

În catalogul eMAG de Valentine’s Day există și un Oppo Reno 4Z pe care nu-l poți rata. Are ecran de 6,57 inci, 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Iar bateria e considerabilă: 4.000 mAh. Îl poți cumpăra acum cu prețul mai bun

Un telefon excepțional în oferta eMAG e și ASUS Zenfone 7 cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, conectivitate 5G și un super modul pentru foto-video. Se rotește ca să ai cele mai bune poze și când vrei să faci selfie. Iar cu reducerea de acum nu-l poți rata

În fine, încă un model care nu poate fi ratat: Samsung Galaxy S20 FE. Are ecran de 6,5 inci, 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un sistem excelent cu trei camere. Iar bateria este de 4.500 mAh. Prinzi reducerea aici