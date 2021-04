Super prețurile eMAG pentru milioane de români: catalogul chilipirurilor înainte de Paște

Când vine vorba de ce propune eMAG înainte de Paște, catalogul e impresionant. Ai de toate, de la fashion și telefoane până la produse de casă și necesare de zi cu zi. Iată ce să cumperi.

Catalogul eMAG de Paște conține unele dintre cele mai mici prețuri pe care să le prinzi în această primăvară. Am ales câteva telefoane, laptopuri, televizoare ca să îți cumperi ceva bun, nou și la preț mic. Lista de mai jos te ajută.

Reducerile de la eMAG de care să profiți acum

O super reducere și un super produs e un mini PC cu Intel NUC, procesor Intel Core i3, placă video integrată, 32 GB memorie RAM și numai bun de conectat la televizor sau un monitor. Și îl prinzi la super preț acum

Pentru casă nu strică să arunci o privire pe un aspirator Samsung cu putere de 700 wați, volum de 1,5 litri și tub telescopic. Și are o reducere excelentă acum

Ca televizor, Philips are un super model cu Ambilight. E un model cu rezoluție 4K, Android TV ca să ai acces la toate aplicațiile preferate, diagonală de 146 cm și tehnologie LED. Acum a intrat la ofertă cu 33% reducere

eMAG are în ofertă și un super laptop ASUS VivoBook cu procesor AMD Ryzen 5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. Are grafica asigurată cu Radeon Vega 8. Și are reducere chiar acum

În catalogul eMAG e și un televizor Samsung cu diagonală de 108 cm, rezoluție 4K și tehnologie LED. Televizorul rulează Tizen ca sistem de operare și ai acces la toate aplicațiile preferate. Îl prinzi cu prețul mai bun aici

Surprinzător sau nu, eMAG are în ofertă și reducere la iPhone. E vorba de modelul iPhone 12 mini, 128 GB spațiu de stocare și două camere foto excelente. Și îl poți cumpăra din oferta de Paște

Pentru telefon, orice telefon ai avea, ar merge o pereche de căști wireless. E vorba de modelul Huawei FreeBuds 4i, proaspăt lansat pe piață și numai bun de încercat. Îl prinzi cu reducere acum