Sunt prețuri de nimic la eMAG chiar azi: telefoane, televizoare și laptopuri la mare reducere

Când vine vorba de reduceri, eMAG pune pe masă chiar azi o mulțime de oferte excelente. Dacă ești în căutare de un telefon, un laptop sau orice altceva aruncă un ochi peste aceste reduceri.

Ai toate reducerile eMAG într-un catalog dedicat, denumit Crazy Days, iar promisiunea e că prinzi prețuri cu până la 50% mai mici. Ca produse, sunt cele din fashion și sport, cafea și băuturi, telefoane, laptopuri, televizoare, dar și produse pentru casă și grădină sau de bricolaj.

Ce să cumperi de la eMAG fără regrete

Ca laptop n-ai cum să ratezi un Acer Swift 3 cu procesor AMD Ryzen 5, ecran de 14 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și stocare de 512 GB pe SSD. Prețul e mai mic aici

E și un super televizor de la Samsung cu preț mic. E vorba de un model cu ecran de 125 cm și rezoluție Ultra HD, are toate opțiunile de smart TV, așa că nu pierzi nimic. Și îl prinzi la ofertă aici

De la Xiaomi e disponibil acum un Poco X3 cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și un ecran de 6,67 inci. Totodată, bateria este mare: 5.160 mAh. Și are un preț deosebit acum

Un alt laptop excelent e de la ASUS. Are ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și stocare de 256 GB pe SSD. Prețul mai bun e în oferta actuală

eMAG are un super preț la un televizor eMAG cu diagonală de 80 cm. E în clasa energetică A+. Îl prinzi aici cu reducere

Are și Huawei un telefon în oferta eMAG. Are ecran de 6,26 inci, 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și camere foto foarte bune pentru ce preț are. Unde mai pui că a intrat acum la reducere

Un telefon la super preț în oferta eMAG e Realme 7i. Are 64 GB spațiu de stocare, ecran de 6,5 inci, 4 GB memorie RAM, dar și-o baterie imensă de 6.000 mAh. Și are reducere chiar acum

În fine, de la ASUS un laptop cu AMD Ryzen 3. eMAG are modelul cu ecran de 15,6 inci HD, 8 GB memorie RAM și stocare de 256 GB. E disponibil aici cu reducere