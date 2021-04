Următorul tău telefon poate fi un realme 8 Pro: prețul e excelent, iar camera foto e de 108 MP

Fără să fie o coincidență, seria realme 8 a fost lansată pe 8 aprilie. Sunt două telefoane anunțate de companie la care poți conecta și un ceas, dacă vrei să-ți extinzi portofoliul de tehnologii. Vedeta e realme 8 Pro cu un preț foarte bun și cea mai populară cameră foto.

Am avut ocazia să descopăr telefoanele realme 8 înainte de lansarea oficială ca să-ți zic ce-i cu ele, ce fac bine și de ce ar putea fi, oricare dintre ele, viitorul tău telefon. Pe spatele fiecăruia dintre ele e un mesaj simplu: “DARE TO LEAP”. Și poți înțelege orice vrei de aici, dar în principiu realme propune un “leap” într-o zonă care satisface majoritatea utilizatorilor: preț bun, design fără compromisuri majore și dotări cheie care să nu fie omise.

realme 8 Pro are un finisaj mat pe spate. E o idee excelentă să nu te trezești cu el plin de amprente și urme imediat ce l-ai scos din cutie. De cealaltă parte, versiunea realme 8 pe care am folosit-o are un spate glossy, așa cum ai tot văzut pe alte telefoane în ultimii ani. Odată ce le-am avut unul lângă altul pot spune că nu-s deloc fanul finisajului lucios, chiar dacă, recunosc, arată mult mai bine. Cel puțin pentru mine e mai importantă utilitatea.

Ce are special realme 8 Pro, pe partea de design, e că-l poți face să stea în “picioare” sau în “cap”. La ambele capete există o zonă curbată care dau un plus de unicitate telefonului. Dar ți-am promis încă din titlu un smartphone care ar putea deveni următorul tău telefon. Așa că să vedem la ce m-am referit cu afirmația asta.

Baterie mare și încărcare în timp extraordinar

Cum denumirea Pro ar trebui să însemne ceva, realme a adus pe acest model câteva caracteristici care-l fac să iasă în evidență. Înainte de toate e bateria de 4.500 mAh. Că, până la urmă, dacă telefonul nu are suficientă autonomie, parcă nu poți avea încredere în el că-i ce trebuie pentru tine. Și nu doar că acumulatorul e mare, dar și timpul de încărcare e excelent. realme 8 Pro folosește SuperDart Charge pe 50 wați. Îl bagi la zero la încărcat, îl scoți în 17 minute și deja ai 50% energie. Timpul o să fie și mai impresionant când afli prețul.

Pe față ai ecranul, și e unul generos: 6,4 inci Super AMOLED Full HD cu camera de selfie poziționată în colțul din stânga sus (ai 16 megapixeli pentru autoportrete). Și ce vezi la primul contact pe acest ecran e interfața realme UI 2.0, care preia majoritatea ideilor bune de la ceilalți producători și le integrează într-un pachet onorabil, ușor de găsit setările de care ai nevoie și suficient de intuitiv cât să-l înțelegi chiar dacă n-ai mai folosit Android până acum sau ai stat mult timp cu telefoane de la alți producători.

Senzorul de 108 megapixeli știe mai multe trucuri decât pare la prima vedere

Ce m-a interesat pe mine cu adevărat a fost capabilitatea pe fotografie. Iar aici e o reală surpriză că realme a pus senzorul de 108 megapixeli de la Samsung pentru un telefon atât de ieftin. Chiar dacă poți face poze la rezoluție maximă, deși nu înțeleg de ce-ai face-o, utilitatea acestuia e remarcată mai ales în situații cu lumină puțină.

Imaginile realizate în condiții mai puțin fericite sunt mai luminoase, cu mai multe detalii, cu o reproducere mai bună a culorilor. În acest sens, realme 8 Pro dispune și de un mod de noapte îmbunătățit. Aici alegerea senzorului ajută mai mult decât ar putea-o face la nivel software un producător. Dar realme n-a făcut rabat nici la componenta de inteligență artificială, atât în modul de noapte, cât și pentru pozele de zi.

Însă, pentru că tot am zis de modul de noapte, există îmbunătățiri considerabile și pentru modul Starry. Cum poate ți-ai dat seama din nume, va fi foarte util dacă vrei să fotografiezi cerul și chiar să-ți iasă imagini cu care să te lauzi. Un trepied e binevenit, că expunerile sunt lungi. Pe partea de video, cumva, realme 8 Pro are și Starry Timelapse Video. Așa cum îi zice numele, ai la final un timelapse cu cerul înstelat. Ca idee, într-o oră, telefonul trage cam 240 de poze și le combină într-un timelapse de 8 secunde.

Independent de senzorul de 108 MP, realme 8 Pro mai are o cameră ultrawide de 8 megapixeli ca să surprinzi și mai mult din ce vezi, dar și-o cameră macro să te apropii cât mai mult de acele elemente care îți atrag atenția. Și, desigur, nu lipsește opțiunea de zoom de pe telefon: ai 3x zoom pentru care e folosit senzorul de 108 MP, ceea ce asigură o claritate mare, dar poți trece și la 5x, dacă vrei să te apropii și mai mult, fără să te miști efectiv.

În fine, încă o idee pentru fotografie. Telefonul are și-un mod Portrait în care poți alege un alt fel de implementare, în funcție de ce ai vrea să transmită imaginea. Cel mai mult îmi place Dynamic Bokeh, care schimbă complet zona defocalizată din imagine. Dar dacă ai multe lumini în fundalul persoanei fotografiate îți recomand Neon Portrait, că le va pune în evidență mult mai bine.

Tot ceea ce face realme 8 Pro, pe fotografie și nu numai, se întâmplă mai ales datorită procesorului: un Snapdragon 720G cu două nuclee de performanță ridicată și șase nuclee proiectate să fie eficiente din punct de vedere al consumului de energie. Ceea ce duce la ce spuneam la început: autonomie mai bună. Performanța procesorului e completată de-o memorie RAM de 8 GB. Iar ca stocare ai 128 GB intern.

Prețul realme 8 Pro îl face un telefon ușor de ales

Și așa am ajuns la cel mai important aspect: prețul. realme 8 Pro cu 8 GB RAM și 128 GB stocare va costa 1.400 lei din 13 aprilie. Până atunci e mai ieftin. Dacă plasezi o precomandă pe 8 aprilie, plătești 1.350 lei și primești și ceasul realme Watch 1. Dacă precomanzi între 9 și 12 aprilie, plătești 1.400 lei și primești și Watch 1. E, practic, un preț excepțional pentru ce oferă telefonul și față de ce oferă alți producători la nivelul acesta.

Menționam însă, la începutul articolului, că a mai fost anunțat un model: realme 8. Acesta are o baterie mai mare, de 5.000 mAh, dar cu încărcare Dart la doar 30 wați. Ecranul e tot de 6,4 inci Super AMOLED, dar camera foto principală e una de 64 MP. În aplicația camerei foto beneficiezi însă de aceleași opțiuni, iar camera de selfie e tot de 16 megapixeli. Folosește însă tot realme UI 2.0, are 6 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Procesorul este însă un MediaTek Helio G95.

realme 8 cu 4 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare intră la precomandă pe 13 aprilie cu un preț de 950 lei și căștile Buds Q oferite cadou. În perioada 14 – 19 aprilie, telefonul va costa 1.000 de lei și căștile vin cadou. Iar din 20 aprilie va fi la prețul de 1.000 de lei, dar fără vreun cadou. În versiunea cu 6 GB RAM și 128 GB stocare telefonul va costa pe 13 aprilie, la precomandă, 1.050 lei și căștile Buds Q cadou. Apoi prețul urcă la 1.100 lei și primești căștile doar pentru precomenzile înregistrate până pe 19 aprilie, inclusiv.

N-aș vrea să închei fără să menționez un alt gadget excelent. E vorba de modelul Watch S Pro, un fel de companion pentru telefon. Are un ecran AMOLED de 1,39 inci, rezistă la apă (chiar și înot), autonomia e mare și are 15 moduri pentru sport. Dar, mai important, îți monitorizează nivelul oxigenului din sânge și ritmul cardiac. Personal, recomand astfel de gadgeturi pentru ultimele două caracteristici, în această perioadă, și pentru că preia notificările de pe telefon și sunt mereu conectate, în orice perioadă.