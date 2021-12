REVIEW BenQ GV30, proiectorul portabil numai bun de luat în vacanță sau dintr-o cameră în alta

BenQ a reușit să creeze un design unic pentru noul său proiector portabil, dar asta nu este tot.

GV30 oferă o versiune contemporană a proiectorului portabil. Forma sa elegantă și robustă este concepută pentru a fi transportată din cameră în cameră sau chiar pentru a fi dusă afară pentru vizionare în aer liber – iar cu Android TV încorporat, este adaptat pentru serviciile de streaming. Practic, a dispărut acel aspect plictisitor de cutie neagră în favoarea unui design la modă, ușor de utilizat, care îmi place foarte mult.

Design

Proiectorul în sine este construit din plastic alb, cu o formă circulară și un vârf pătrat unde este poziționată lentila și comenzile proiectorului. Este un pic mai mic decât multe alte proiectoare existente pe piață.

Acesta vine la pachet, cu un suport mic, care se atașează magnetic pe partea inferioară a proiectorului. Este un design destul de inteligent, deoarece înseamnă că unghiul proiectorului poate fi înclinat în funcție de configurația ta, ceea ce îl ajută pe partea de portabilitate.

Mai mult, senzorii alăturați obiectivului mic al lui GV30 oferă focalizare automată și distorsiune verticală automată, cu o corecție de până la 40 de grade în orice caz, iar dacă ai setat acest lucru pe automat în meniurile proiectorului, va acționa ori de câte ori GV30 simte că este repoziționat.

Pe partea de sus a proiectorului pot fi găsite patru butoane fizice pentru a controla proiectorul. Există un buton de pornire, două butoane de volum și un buton de asociere Bluetooth.

În partea dreaptă a proiectorului se găsesc câteva porturi. Există un port HDMI, un port USB-C și o mufă pentru căști, împreună cu intrarea de alimentare. Nu este o selecție mare de porturi, dar având în vedere faptul că este construit pentru a fi wireless, aceasta nu ar trebui să fie o problemă uriașă.

Proiectorul vine cu un dongle pe care este instalat sistemul de operare, Android TV. Din fericire, dongle-ul nu trebuie să iasă pe lateral și să ocupe singurul port HDMI – există un al doilea port HDMI acoperit de panoul lateral.

Funcțiile și software-ul proiectorului

Aparatul este construit pentru a oferi o experiență modernă, ceea ce înseamnă că este dotat cu funcții și software wireless.

După cum am menționat, proiectorul are Android TV, care funcționează foarte bine, personal nu am avut nicio problemă cu acesta pe durata testării.

Când ești conectat la internet, Android TV este modul prin care vei transmite conținut din aplicația sau serviciul preferat. Acestea fiind spuse, este posibil să trebuiască să muncești un pic pentru a putea accesa unele aplicații. Cu toate acestea, acest dongle nu oferă acces extins la Magazinul Google Play, iar aplicațiile disponibile sunt de fapt destul de limitate.

De exemplu, Netflix nu este disponibil în mod nativ pe dispozitiv, așa că va trebui să descarci o serie de aplicații și magazine de aplicații terțe pentru a-l obține. Este puțin frustrant. Cu toate acestea, am înțeles că vina aparține celor de la Netflix și nu producătorului. Ceea ce primești este Amazon Prime Video, care vine cu un buton dedicat pe telecomandă, precum și Disney+, ITV Hub, Apple TV+, StarzPlay și YouTube.

Nu trebuie să te bazezi exclusiv pe Android TV, în afară de portul HDMI încorporat și portul USB-C, poți transmite prin AirPlay sau Google Cast, deși aceasta este încă o caracteristică a Android TV. În mod alternativ, proiectorul își poate crea propria rețea Wi-Fi, la care telefonul se poate conecta și transmite conținutul media stocat pe dispozitiv. Cu alte cuvinte, proiectorul este destul de versatil în conectivitate.

Performanța și bateria proiectorului

Fiind un proiector portabil, acesta nu este pentru cei care doresc o experiență home theater de vârf. Oferă o rezoluție de 720p, cu o rezoluție de 300 ANSI lumeni și un unghi de proiecție de până la 135 de grade.

Mi s-a părut relativ ușor să trec peste rezoluția inferioară. Prefer să am o autonomie destul de mare pentru a viziona un film și nu uita că până la urmă acesta este un proiector portabil.

Dispozitivul este cu siguranță construit pentru a proiecta în medii întunecate 300 de lumeni ANSI nu sunt foarte luminoase și, cu orice lumină ambientală, o să îți fie greu să vezi o imagine clară. Cu toate acestea, BenQ a incorporat în dispozitiv funcția „mod de zi” prin care proiectorul crește contrastul. Totuși, recomandarea mea este să-l cumperi dacă intenționezi să-l folosești noaptea.

Durata de viață a bateriei proiectorului lasă puțin de dorit. Cu alte cuvinte, aparatul beneficiază de o autonomie de până la 2,5 ore la o încărcare și ar putea fi suficient pentru a viziona un film, dar o durată de viață mai lungă a bateriei ar fi fost plăcută. Totuși dacă ai o priză la îndemână îl poți conecta la ea și utiliza non-stop.

Audio

BenQ evidențiază rapid difuzoarele lui GV30. Proiectorul oferă un sistem de difuzoare 2.1, două tweetere și un woofer, și deși nu vei obține neapărat o experiență stereo sau captivantă, cel puțin proiectorul este capabil să ofere o experiență relativ bine reglată. Nu numai atât, dar dacă dorești, îl poți utiliza ca un simplu difuzor Bluetooth independent, ceea ce pentru mine înseamnă câteva puncte în plus.

Difuzoarele încorporate în proiector sunt destul de solide. Sunt cu siguranță de mai bună calitate decât majoritatea difuzoarelor încorporate și pot fi suficient de zgomotoase pentru majoritatea sesiunilor în format mic.

Basul oferit de proiector este decent, totuși o extensie puțin mai mare ar fi fost bine venită. Nu este chiar rău și, din nou, mai bine decât marea majoritate a opțiunilor. Dar nu este un difuzor premium. Din nou, țin să evidențiez că asta nu îl face un produs slab, ci din contră, mai accesibil. Și, nu uita ideea principală, portabilitatea.

Mediile sunt destul de bine reglate, cu puțină explozie în mediile joase și medii înalte ușor relaxate. Înaltele seamănă mult cu basul – sună decent, cu o claritate bună, dar nu o tonă de extensie high-end.

Concluzii

GV30 este proiectorul portabil centrat pe familie, care funcționează bine. Designul său compact, funky și caracterul practic inventiv îmi place foarte mult.

În mod clar nu este un model de performanță, dar nu este nici un model slab. GV30 este la fel de bun pentru glamping, camping sau petrecerea copiilor. Un produs aș spune pe alocuri nișat dar care la finalul zilei nu te va dezamăgi și nici nu te va face să regreți că l-ai achiziționat.

Nu are luminozitatea pentru a fi savurat pe deplin în timpul utilizării în timpul zilei, iar rezoluția sa este de numai 1280 x 720, combinația dintre difuzoarele încorporate, aplicațiile Android, intrările externe și streaming wireless AirPlay și Chromecast face redarea conținutului ușor în mai multe moduri, în timp ce această versatilitate magnifică a poziționării, împreună cu focalizarea automată și corecția keystone, îl fac un design unic pentru a face divertismentul pe ecranul mare cu adevărat ușor.

BenQ GV30 este într-adevăr proiectorul portabil perfect pentru cei care au un stil de viață mobil sau nomad.