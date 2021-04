Reduceri de zile mari la eMAG: sunt pe site acum și condiția să profiți de ele e simplă

eMAG a dat startul unei campanii speciale cu reduceri. E vorba de Genius Days și sunt o mulțime de produse cu preț redus.

Catalogul pus de eMAG pe site acum e dedicat utilizatorilor Genius. Campania e valabilă între 6 și 8 aprilie, dar produsele se dau repede. Le poți consulta pe toate aici, în pagina de dedicată, iar mai jos sunt câteva recomandări pentru tine.

Ce să cumperi de la eMAG de Genius Days

Dacă ești în căutare de un televizor nou, ai nimerit la fix. eMAG are mega reducere la un LG cu 139 cm diagonala, rezoluție Ultra HD și tehnologie OLED. Unde mai pui că are webOS ca sistem de operare, cu toate aplicațiile necesare. Și prețul e redus aici

Un super telefon pe care îl are eMAG acum e Oppo Reno 4Z. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, dar și conectivitate 5G. Și are camere foto deosebite, ca să surprinzi tot ce vrei. Prețul mai bun e disponibil aici

A venit primăvara și poate ai nevoie de-o mașină de tuns iarba. E vorba de un model Steinhaus Start Pro cu putere de 1.200 wați. Are un super preț chiar acum

Pentru curățenia casei sigur ai nevoie de un robot de aspirare. E vorba acum de un Roborock E4 cu mop, senzor de înălțime, dar și o putere de 58 wați și-un acumulator de 5.200 wați. Unde mai pui că aspiratorul e ideal și să strângă după animale. Și e la reducere chiar acum

Dacă ești în căutare de un laptop, Lenovo are un super produs la eMAG. E vorba de un model ideapad cu ecran de 15,6 inci HD, 4 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Prețul e însă imabatabil

În fine, pentru casă, sigur ți-ar trebui o mașină de găurit și înșurubat. Modelul de acum are două trepte, mandrină rapidă 10 mm, 13 accesorii. Prețul mai bun e disponibil aici